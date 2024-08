Ένας άνδρας υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς αφού χτυπήθηκε από φάλαινα ενώ βρισκόταν σε βάρκα στα ανοιχτά κοντά στα σύνορα του Κουίνσλαντ και της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Αναβάτες τζετ σκι στα ανοικτά των ακτών της Coolangatta κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τις 9 το πρωί της Κυριακής, όταν μια φάλαινα φέρεται να συγκρούστηκε με τον άνδρα που βρισκόταν στη βάρκα του.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κουίνσλαντ, ο 40χρονος άνδρας δεν ήξερε ότι η φάλαινα ήταν εκεί μέχρι που εμφανίστηκε μπροστά του.

A fisherman has been taken to hospital with spinal injuries after he was knocked unconscious by a whale while he was in his tinny off the Tweed. #9News @KateLambe_

READ MORE: https://t.co/srNC70Id67 pic.twitter.com/NbwbffS92J

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) August 18, 2024