Ο Λεσόρ και το ΝΒΑ – Το μήνυμα στον Γιαμπουσέλε που… άναψε φωτιές

Η Εθνική Γαλλίας μπάσκετ ανδρών πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες που φιλοξενήθηκαν στο Παρίσι, φτάνοντας μέχρι τον τελικό με αντίπαλο τις ΗΠΑ και κατακτώντας εν τέλει το ασημένιο μετάλλιο.

Μετά το τέλος της διοργάνωσης, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε ζήτησε, μέσω tweet του, μία δεύτερη ευκαιρία στο NBA, προκαλώντας… πανικό στο παγκόσμιο μπάσκετ. Κάπου εκεί επενέβη ο Ματίας Λεσόρ, «φουντώνοντας» τις φήμες τόσο για τον Γιαμπουσέλε, όσο και για τον ίδιο τον παίκτη του Παναθηναϊκού, για τον οποίον πριν λίγες ώρες δημοσίευμα τον συνέδεσε με τους Νιου Γιορκ Νικς.

«Άκουσα πως εγώ, εσύ κι ο Κορντινιέ είμαστε free agents την επόμενη χρονιά» έγραψε ο σέντερ του Παναθηναϊκού, που έχει επενδύσει πολλά στο ταλέντο του και θέλει να τον κρατήσει με νέο πολυετές συμβόλαιο. Υπάρχουν, βέβαια, οι «σειρήνες» από το NBA, αλλά τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα.

I heard me you and @izaycordinier free agent next year… 👀 https://t.co/jq4bBD9TMI

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) August 11, 2024