Τέιλορ Σουίφτ: Με αντιτρομοκρατικές δυνάμεις ασφαλείας οι συναυλίες της στο Γουέμπλεϊ

Το Γουέμπλεϊ θεωρείται το στάδιο με την πιο μεγάλη και καλή ασφάλεια στην Ευρώπη. Αλλά, όπως φαίνεται, αυτή δεν είναι αρκετή για τις επερχόμενες συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στο λονδρέζικο γήπεδο. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τα ρεπορτάζ από την Αγγλία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 34χρονη pop star αποφάσισε οι συναυλίες της στο Γουέμπλεϊ να πραγματοποιηθούν υπό την παρουσία ιδιωτικών αντιτρομοκρατικών δυνάμεων ασφαλείας, για την προστασία του κόσμου που αναμένεται να γεμίσει το γήπεδα και στις πέντε συναυλίες της. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, οι ιδιωτικές εταιρίες που έχει προσλάβει η Σουίφτ, συνεργάζονται ήδη με τις αγγλικές αστυνομικές δυνάμεις.

Taylor Swift Wembley Concerts Using Counterterrorism Security Forces | Click to read more 👇 https://t.co/UPGE8OG3fd

— TMZ (@TMZ) August 11, 2024