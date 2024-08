Τέιλορ Σουίφτ: Μπαίνει στο μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου

Μετά το ρεκόρ πωλήσεων δίσκων παγκοσμίως , το βράβειο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» σε παγκόσμιο επίπεδο τρεις φορές από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας, την περιοδεία της «The Eras Tour», που είναι και επίσημα η πιο επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών, τα περισσότερα streams στο Spotify και το Apple Music, κάποιος θα πίστευε ότι δεν έχει μείνει κάτι άλλο να καταφέρει η Τέιλορ Σουίφτ στην καριέρα της. Κι όμως οι επιτυχίες της 34χρονης pop star, που αποτελεί και την πρώτη δισεκατομμυριούχο με τη μουσική ως κύρια πηγή εισοδήματος, φαίνεται να μην έχουν ταβάνι, καθώς πλέον απέκτησε την δική της θέση σε ένα μουσείο.

Είναι πλέον γεγονός πως το μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου προβαίνει σε εισαγωγή των πιο «iconic» εμφανίσεών της μουσικού. Η έκθεση θα φέρει τον τίτλο «Taylor Swift: Songbook Trail» και θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με το nytimes.com, ενώ την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η Κέιτ Μπέιλι.

Την έκθεση θα συνοδεύουν έργα όπως «Disappointed Love» του ιρλανδού καλλιτέχνη Φράνσις Ντάνμπι του 1821, αλλά και άλλα γρηγοριανά και βικτοριανά έργα τέχνης σε κόκκινο φόντο. Η επιμελήτρια, Μπέιλι, δηλώνει πως είναι «τόσο πολύ το vibe της» αυτά τα έργα, καθότι εκφράζουν την ερωτική κοριτσίστικη πικρία την οποία φέρουν τα τραγούδια της πολυβραβευμένης μουσικού. Η έκθεση, μάλιστα, λαμβάνει χώρο ανά το μουσείο – σε ακτίνα δηλαδή 11.265 περίπου μέτρων.

Στην έκθεση μπορεί κανείς να θαυμάσει φορέματα όπως αυτό που φόρεσε η Τέιλορ Σουίφτ στο βίντεο-κλιπ του «Willow», σχεδιασμένο από τον οίκο Zimmerman, το 2020 για το άλμπουμ της «Εvermore». Η έκθεση κοσμείται κι από το «Speak Now» της Σουίφτ το οποίο ακούγεται από τα ηχεία, ενώ το ιριδίζον τούλινο φόρεμα της, που μπορεί κανείς να δει στο οπισθόφυλλο του άλμπουμ, βρίσκεται κλεισμένο σε μια βιτρίνα στο κέντρο της αίθουσας και η κούκλα που το φορά φαντάζει σαν μια μπαλαρίνα σε ένα γιγάντιο μουσικό κουτί.

Άλλα εκθέματα που μπορεί κανείς να θαυμάσει στην έκθεση είναι το κόκκινο φόρεμα Tadashi Shoji με τα φουσκωτά μανίκια που φορούσε η Σουίφτ στο βίντεο για το «I Bet You Think About Me» δίπλα σε ένα κολοσσιαίο κρεβάτι με βελούδο, το οποίο είχε παραγγείλει ο κόμης του Μέλβιλ το 1700 με στόχο να επικυρώσει την ισχύ του. Τα κοστούμια της τραγουδίστριας από την περιοδεία της «Reputation Tour», συμπεριλαμβανομένων παπουτσιών του οίκου Gucci, έχουν τοποθετηθεί σε ένα σημείο που συνήθως καταλαμβάνουν οι «Τρεις Χάριτες», το λευκό μαρμάρινο γλυπτό του Antonio Canova. Λίγα μέτρα πιο κάτω εκθέτονται η βικτοριανού τύπου φούστα και η μπλούζα από ψεύτικο δέρμα που φορούσε στο βίντεο για το «Fortnight» από το «The Tortured Poets Department» τοποθετημένα δίπλα στο μαρμάρινο Σαμψών του Τζοβάνι Μπατίστα Φοτζίνι . Επιπλέον, εντυπωσιακό φαντάζει ένα φόρεμα του Zuhair Murad από την περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ δίπλα στα σκίτσα του Ραφαήλ, που παραγγέλθηκαν το 1515 από τον Πάπα Λέοντα Χ για την Καπέλα Σιστίνα.

Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί μια στιγμή ανοιχτής σύνδεσης με άλλες διασημότητες για το μουσείο, ενώ η είσοδος σε αυτή είναι δωρεάν, δεδομένης της περιοδείας «Eras Tour» της καλλιτέχνιδας που θα λάβει χώρα στο Λονδίνο τον Αύγουστο. Άλλες τρέχουσες εκθέσεις είναι αφιερωμένες στο μοντέλο Nαόμι Kάμπελ και στη φωτογραφική συλλογή του Έλτον Τζον.