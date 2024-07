Τέιλορ Σουίφτ: Χιλιάδες θαυμαστές της «κατέλαβαν» έναν λόφο στη Γερμανία για να τα δουν τη συναυλία της

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή είναι η Νο1 pop star του πλανήτη. Η Τέιλορ Σουίφτ έχει καταφέρει τα πάντα τον τελευταίο έναν χρόνο: να γίνει η πρώτη δισεκατομμυριούχος μουσικός, η περιοδεία της Eras Tour θεωρείται η πιο επιτυχημένη όλων των εποχών, ενώ το άλμπουμ της «Tortured Poets» έγινε το πρώτο που έσπασε το φράγμα των ένα δισεκατομμυρίων streams στο Spotify. Χώρια τα βραβεία που έχει κερδίσει – ανάμεσά τους 14 Grammy, 40 American Music Awards και 39 Billboard Music Awards.

Και εννοείται ότι σε κάθε της εμφάνιση οι θαυμαστές της κάνουν ουρά για να καταφέρουν να τη δουν από κοντά – με όποιον τρόπο μπορούν. Κάτι που φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο στην τελευταία της συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου. Τι κι αν τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί; Αυτό δεν εμπόδισε χιλιάδες θαυμαστές της – κάποιοι λένε 30.000 άλλοι 50.000-, που παρά τους 31 βαθμούς Κελσίου, αποφάσισαν να «καταλάβουν» τα λοφάκια γύρω από το στάδιο και να την απολαύσουν έστω και από μακριά.

