Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει ο βομβραδισμός του σχολείου αλ Ταμπίν στην πόλη της Γάζας, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένους ανθρώπους, από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα το Ισραήλ έριξε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/8) τρεις βόμβες των 2.000 λιβρών (ενός τόνου) στο σημείο όπου βρίσκονταν εκατοντάδες εκτοπισμένοι. Οι βόμβες αυτές, αμερικανικής κατασκευής, έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλες φορές στη Γάζα, ενώ οι ΗΠΑ δεν τις χρησιμοποιούν πλέον σε κατοικημένες περιοχές καθώς μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο αριθμό θανάτων μεταξύ των αμάχων.

Το Ισραήλ έκανε λόγο για χτύπημα ακριβείας με στόχο «αρχηγείο της Χαμάς», αλλά οι περισσότεροι από 100 νεκροί και οι εικόνες από το σημείο φανερώνουν ένα ακόμα μακελειό. Η επίθεση έγινε την ώρα της προσευχής και μέσα στο κτίριο βρισκόταν 250 άτομα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε σε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκρατών» οι οποίοι «επιχειρούσαν», κατ’ αυτόν, σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» εγκατεστημένο μέσα στο σχολείο, πλάι στο τέμενος Νταράζ Τούφα. Διαβεβαίωσε πως πριν προχωρήσει στον βομβαρδισμό έλαβε «μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι», συμπεριλαμβανομένων «της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, της επιτήρησης από αέρος και της συλλογής πληροφοριών».

Λίγες ώρες αργότερα, σε νέα του ανακοίνωση, ανέφερε ότι εξουδετέρωσε «τουλάχιστον 19 τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικός Τζιχάντ».

«Κατόπιν έρευνας των υπηρεσιών πληροφοριών, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τουλάχιστον 19 τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ εξουδετερώθηκαν», τόνισαν οι IDF σε ανακοίνωση, στην οποία δημοσίευσαν τα ονόματα και τις φωτογραφίες που παρουσιάζουν ως εκείνα των νεκρών μαχητών.

«Οι τρομοκράτες επιχειρούσαν με σκοπό να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών (…) από το εσωτερικό της περιβόλου» του σχολικού κτιριακού συγκροτήματος, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός επιπρόσθετα ανέφερε ότι η επιδρομή έγινε «με τη χρήση τριών πυρομαχικών ακριβείας» και ότι «ο χώρος στον οποίο βρίσκονταν οι τρομοκράτες δεν υπέστη σημαντικές ζημιές».

Today, the IDF and ISA struck terrorists operating in a Hamas command and control center, which was embedded inside a mosque in the Al-Taba’een school compound. Following an intelligence investigation, it can be confirmed at this time that at least 19 Hamas and Islamic Jihad… pic.twitter.com/97fw1Q9cHy

— Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2024