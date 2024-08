Ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σήμερα Κυριακή σε μια ένοπλη επίθεση στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

«Έπειτα από πυροβολισμούς στη λεωφόρο 90, κοντά στον κόμβο Μεχόλα, οι διασώστες του Magen David Adom και μία ιατρική ομάδα του στρατού διαπίστωσαν τον θάνατο ενός άνδρα, ηλικίας περίπου 20 ετών και απομάκρυναν έναν τραυματία, του οποίου η κατάσταση της υγείας κρίνεται μετρίως σοβαρή», αναφέρει η οργάνωση Μάγκεν Νταβίντ Αντόμ, ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού.

Update to the shooting terror attack on Route 90 near Mehola Junction. MDA EMTs and Paramedics along with an IDF medical team have pronounced a male in his 20s dead, and are evacuating by Medevac a 33 y.o. male in moderate condition with gunshot wounds

— Magen David Adom (@Mdais) August 11, 2024