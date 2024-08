Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του διεθνούς Τύπου, αλλά οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη συνεχίζονται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην ανατολική περιοχή της πόλης Ναμπλούς, στη Δυτική Όχθη, προκαλώντας συγκρούσεις με Παλαιστίνιους μαχητές.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι πυρκαγιά ξέσπασε στη δυτική πρόσοψη της λαχαναγοράς της πόλης, «Al-Hisbah», καθώς μπουλντόζες του Ισραήλ πετούσαν εσκεμμένα καμένα ελαστικά στην αγορά τροφίμων.

Israelis sets fire to the food market in Nablus whilst they raided the city pic.twitter.com/EvYZwMjsaM

Τα ξημερώματα της Δευτέρας οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν 4 άτομα από το χωριό Μπεϊτίν, ανατολικά της Ραμάλα.

Επιδρομές του Ισραήλ έγιναν και στην Βηθλεέμ όπου ο στρατός στόχευσε με βόμβες αερίου τα σπίτια Παλαιστινίων στον καταυλισμό Al-Azza.

Την ίδια στιγμή η σφαγή στη Γάζα συνεχίζεται. Ο βομβαρδισμός σχολείων που ζουν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 νεκρούς και πολλούς ακόμα εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Horrifying footage documented the Israeli bombardment of the Hamama school sheltering thousands of displaced Palestinians in Gaza during an interview nearby. pic.twitter.com/nBd3dcmEKE

— V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) August 3, 2024