Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης του πολέμου στη Γάζα, καθώς συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα από τις ισραηλινές δυνάμεις για σχεδόν δέκα μήνες.

Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον 25 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κι αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από μία ισραηλινή επιδρομή κατά δύο σχολείων που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγια για εκτοπισμένους κοντά στην πόλη της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (4/8) το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 39.583 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 91.398 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Νωρίτερα, έγινε επίσης γνωστό ότι άλλοι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από χθεσινό ισραηλινό πλήγμα σε σχολικό συγκρότημα της Γάζας. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

«Δεκαεπτά μάρτυρες και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού στο σχολείο της Χαμάμα», αναφέρει η ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας πως είχε στόχο «τρομοκράτες» σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς», το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως «σχολείο της Χαμάμα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας». «Από εκεί σχεδιάστηκαν και εξαπολύθηκαν διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών. Επιπλέον, όπλα της Χαμάς κατασκευάζονταν και αποθηκεύονταν στο συγκρότημα», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.

Horrifying footage documented the Israeli bombardment of the Hamama school sheltering thousands of displaced Palestinians in Gaza during an interview nearby. pic.twitter.com/nBd3dcmEKE

— V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) August 3, 2024