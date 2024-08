Οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε δύο ξεχωριστές ισραηλινές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή της Τζενίν (βόρεια) και τέσσερις στην περιοχή της Τουμπάς (βορειοανατολικά) σε επιδρομές από τις ισραηλινές δυνάμεις τα ξημερώματα, δήλωσαν η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος και το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα. Ο αρχικός απολογισμός ήταν έξι νεκροί.

Scenes documenting the destruction carried out by the Israeli occupation army during their most recent offensive in Jenin pic.twitter.com/GCt4HMeh3C

— Quds News Network (@QudsNen) August 6, 2024