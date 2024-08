Στη Γουέστ Χαμ και επίσημα ο Τοντιμπό (pics)

Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζαν-Κλερ Τοντιμπό από τη Νις, αρχικά με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, και με οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του το επόμενο καλοκαίρι, αντί περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από την Τουλούζ και το 2019 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελόνα, όπου όμως δεν μπόρεσε να καθιερωθεί.

«Είναι μία καταπληκτική ευκαιρία για μένα, σε έναν σύλλογο με τεράστιες φιλοδοξίες, που θέλει να κάνει αληθινή πρόοδο με την νέο προπονητή (σ.σ. Χουλέν Λοπετέγκι).

Αισθάνομαι ότι είναι η σωστή στιγμή να έρθω στη Γουέστ Χαμ, στην καρδιά του Λονδίνου, με ένα παθιασμένο κοινό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα φορέσω τη φανέλα της Γουέστ Χαμ και θα παίξω στο London Stadium και στην Premier League» δήλωσε ο Τοντιμπό, ο οποίος έχει αγωνιστεί δύο φορές με την εθνική Γαλλίας.

Le Tricolore wrapped around our new Frenchman 🇫🇷 pic.twitter.com/vimLkVFhYx

West Ham United is delighted to announce the signing of France international defender Jean-Clair Todibo 🇫🇷

The 24-year-old joins the Hammers from Ligue 1 club OGC Nice on an initial season-long loan, with an option to make the transfer permanent in summer 2025.

— West Ham United (@WestHam) August 10, 2024