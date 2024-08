Ο Anthony Ammirati έγινε viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τα… προσόντα του και αυτοτρολάρεται

Μέρες αφότου έγινε viral επειδή τα γεννητικά του όργανα του στέρησαν την πρόκριση στο άλμα επί κοντώ, ο Anthony Ammirati αστειεύεται μετά τον χαμό που έγινε στα social media.

Ο 21χρονος Γάλλος αθλητής Anthony Ammirati μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok ενώ απολάμβανε το γεύμα του στο Ολυμπιακό Χωριό. «Δημιουργείς περισσότερο buzz για τα… προσόντα σου παρά για τις επιδόσεις σου» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει να το πάρω καλά ή όχι» συνέχισε, προσθέτοντας ένα emoji που δακρύζει από τα γέλια.

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened 😂 HELP I’M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g

— Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024