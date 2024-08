Αντάρτες της Παπούα σκότωσαν πιλότο ελικοπτέρου από τη Νέα Ζηλανδία

Αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική επαρχία Παπούα της Ινδονησίας σκότωσαν σήμερα έναν πιλότο ελικοπτέρου από τη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες του είναι ασφαλείς.

Ο 50χρονος πιλότος σκοτώθηκε αμέσως μόλις οι αντάρτες συνέλαβαν τους επιβαίνοντες, όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε μια απομακρυσμένη περιοχή, ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση που εξέδωσε.

Οι επιβάτες του ελικοπτέρου ήταν τέσσερις ινδονήσιοι υγειονομικοί και δύο παιδιά, δήλωσε ο Φαϊζάλ Ραμαντάνι, επικεφαλής μιας ειδικής ομάδας της αστυνομίας, η οποία έχει σχηματισθεί για την αντιμετώπιση των αυτονομιστών της Παπούα.

Το επεισόδιο σημειώνεται σχεδόν 18 μήνες μετά την απαγωγή από αντάρτες ενός άλλου πιλότου από τη Νέα Ζηλανδία, του Φίλιπ Μέρτενς, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως η οργάνωση, που ευθύνεται για το σημερινό επεισόδιο στην περιοχή Αλάμα της επαρχίας Κεντρική Παπούα, είναι η ίδια οργάνωση που κρατεί τον Μέρτενς.

Ο ανταρτικός Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός της Δυτικής Παπούα (TPNPB) δήλωσε πως δεν έχει λάβει πληροφορίες για το περιστατικό που επικαλείται η αστυνομία και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επιβεβαιώσει τον φόνο του πιλότου.

Separatist rebels in Indonesia’s easternmost region of Papua have killed a helicopter pilot from New Zealand, police say, adding four passengers aboard the aircraft are safe. https://t.co/oC4zJrJGlj

— The Nightly (@thenightlyau) August 5, 2024