Ταραχές στο Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 27 νεκροί από συγκρούσεις με την αστυνομία

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα, στη διάρκεια ταραχών στο Μπαγκλαντές, καθώς η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα, αλλά κι εξοπλισμό αναισθητοποίησης για να διαλύσει δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που κάλεσαν την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα να παραιτηθεί.

Τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον 173 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 10.000 συνελήφθησαν, όταν ξέσπασαν ταραχές από διαδηλώσεις υπό την καθοδήγηση ομάδων φοιτητών που διαμαρτύρονταν κατά των περιορισμών για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

The world needs to see How Sheikh Hasina killing the innocent students during the protest #StudentsUnderAttack #StudentsUnderAttackInBangladesh #StepDownHasina #BangladeshiStudentsareinDanger #Bangladesh pic.twitter.com/A0NfzNQs9p

