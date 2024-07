Ταραχές στο Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 173 νεκροί – Πάνω από 1.100 συλλήψεις

Οι αρχές του Μπανγκλαντές συνέλαβαν πάνω από 1.100 ανθρώπους τα τελευταία 24ωρα, μετά το ξέσπασμα ταραχών συνδεόμενων με τις μαζικές φοιτητικές κινητοποιήσεις εναντίον συστήματος ποσοστώσεων στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, κατά νεότερη καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Τουλάχιστον 173 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλοί αστυνομικοί, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών αυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The world needs to see How Sheikh Hasina killing the innocent students during the protest #StudentsUnderAttack #StudentsUnderAttackInBangladesh #StepDownHasina #BangladeshiStudentsareinDanger #Bangladesh pic.twitter.com/A0NfzNQs9p

