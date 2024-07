Διαδηλωτές επιτέθηκαν σήμερα σε μια φυλακή του κεντρικού Μπανγκλαντές και απελευθέρωσαν κρατούμενους, καθώς συνεχίζεται, για 19η ημέρα, το κίνημα των φοιτητών που μετατράπηκε σε σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε νοσοκομειακές πηγές, τουλάχιστον 105 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα βίαια επεισόδια που συγκλονίζουν τη χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων τις τελευταίες ημέρες, με φόντο τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ καταδίκασε την καταστολή, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές και απαράδεκτες» τις επιθέσεις εναντίον των διαδηλωτών φοιτητών.

«Οι διαδηλώσεις είναι τεράστιες, είναι ίσως η σοβαρότερη πρόκληση» που έχει αντιμετωπίσει η πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα, η οποία κυβερνά τη χώρα από το 2009, δήλωσε ο Πιερ Πρακάς, ο διευθυντής της Crisis Broup Asie που εδρεύει στην Μπανγκόκ.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων, διακόπηκε το διαδίκτυο

Οι αρχές αντέδρασαν απαγορεύοντας σήμερα όλες τις συγκεντρώσεις, τις πορείες και τις δημόσιες συνελεύσεις στην Ντάκα, την πρωτεύουσα. Στις αρχές της εβδομάδας έκλεισαν όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ενώ από χθες έχει διακοπεί η σύνδεση στο διαδίκτυο. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη ενός αντιπολιτεύομενου πολιτικού, του Ρουχούλ Καμπίρ Ριζβί Άχμεντ, στελέχους του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP) με την αιτιολογία ότι «εμπλέκεται σε ορισμένες υποθέσεις».

H αστυνομία περιέφερε στην οροφή του τεθωρακισμένου ετοιμοθάνατο φοιτητή για ώρες, κάνει χρήση πλαστικών σφαιρών ενώ η Bangladesh Chhatra League, φοιτητική συμμορία πολιτικού κόμματος, συμμετέχει στο πλευρό της αστυνομίας και της κυβέρνησης κραδαίνοντας ματσέτες και ευθύνεται για πολλές από τις δολοφονίες.

Ένα από τα κύρια όπλα τρομοκράτησης των πληθυσμών και άλλων φοιτητών από την BCL είναι οι βιασμοί γυναικών, για τους οποίους έχουν καταδιστεί πολλά μέλη τους.

It’s been 8 long hours since Bangladesh, a country of 170 million, has been out of communication with the rest of the world. The authorities in Bangladesh shut down the cellular network and internet service across the entire country following violent clashes between security… pic.twitter.com/W7AnEWxJnr — Sami (@ZulkarnainSaer) July 19, 2024

Βαστίλη α λα Μπαγκλαντεσιανά

Παρά την καταστολή, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν σε όλη τη χώρα. Στην περιοχή του Ναρσίνγκντι, οι διαδηλωτές επιτέθηκαν σε μια φυλακή. «Οι κρατούμενοι δραπέτευσαν και οι διαδηλωτές την πυρπόλησαν» είπε ένας αστυνομικός, αναφέροντας ότι είναι «εκατοντάδες» οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν. Ο Μουσούμι Σάρκερ, ένας υψηλόβαθμος τοπικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την εισβολή των διαδηλωτών στη φυλακή, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Συγκρούσεις ξέσπασαν και όταν οι φοιτητές κατέβηκαν και πάλι στους δρόμους, πριν από τις φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για μετά την πρωινή προσευχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα σε πολλές συνοικίες της Ντάκα της πρωτεύουσαν του Μπαγκλαντές..

Χθες Πέμπτη, κυβερνητικά κτίρια «πυρπολήθηκαν και βανδαλίστηκαν», ανέφερε η αστυνομία. Μεταξύ αυτών ήταν και η έδρα της δημόσιας τηλεόρασης (BTV), η οποία ακόμη δεν έχει ξαναρχίσει να μεταδίδει πρόγραμμα. Πυρπολήθηκαν επίσης περίπου 50 αστυνομικά τμήματα, ενώ 100 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Ζητούν ισονομία στις προσλήψεις και κατάργηση νόμου

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις αρχές Ιουλίου, με αίτημα να τροποποιηθεί το σύστημα των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Σήμερα περίπου οι μισές θέσεις προορίζονται για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως για τα παιδιά των βετεράνων του απελευθερωτικού πολέμου της χώρας απέναντι στο Πακιστάν.

Η κοινωνική κρίση μετατράπηκε σε πολιτική για την πρωθυπουργό, η οποία αποδοκιμάζεται στους δρόμους της πρωτεύουσας με το σύνθημα «Κάτω η δικτάτορας».

«Αντί να απαντήσει στα παράπονα των διαδηλωτών, η κυβέρνηση επιδείνωσε την κατάσταση», εκτίμησε ο Πρακάς, υποστηρίζοντας ότι «η χώρα φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο».

Την περασμένη εβδομάδα η Σεΐχ Χασίνα έριξε λάδι στη φωτιά, παραλληλίζοντας τους διαδηλωτές με τους «συνεργάτες» του Πακιστάν κατά την περίοδο του απελευθερωτικού πολέμου. «Προσέβαλε την αξιοπρέπειά τους. Ήταν ένα μήνυμα με το οποίο τους έλεγε ότι δεν μετρούν για το καθεστώς, το οποίο θεωρεί ότι είναι υπεράνω των νόμων», σχολίασε ο Αλί Ρίαζ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του Ιλινόι.