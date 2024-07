Οι εκτεταμένες σφοδρές συγκρούσεις στο Μπανγκλαντές ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και φοιτητές που διαδηλώνουν εναντίον συστήματος ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο στοίχισαν τη ζωή σε 39 ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες, η έδρα της δημόσιας τηλεόρασης πυρπολήθηκε χθες Πέμπτη, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόπηκε σχεδόν εντελώς (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Mohammad Ponir Hossain).

Εκατοντάδες διαδηλωτές επιτέθηκαν εναντίον μονάδων αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας, που έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών εναντίον τους, και καταδίωξαν αστυνομικούς, που βρήκαν καταφύγιο στην έδρα της BTV στην πρωτεύουσα Ντάκα.

Εξαλλο πλήθος πυρπόλησε την αίθουσα υποδοχής του τηλεοπτικού δικτύου και δεκάδες οχήματα σταθμευμένα μπροστά στο κτίριο.

«Η φωτιά δεν έχει σβήσει (…) Η εκπομπή μας έχει διακοπεί προς το παρόν», δήλωσε στέλεχος της δημόσιας τηλεόρασης, σύμφωνα με το οποίο πάντως το προσωπικό κατορθώθηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα από το κτίριο και είναι ασφαλές.

Σε διάγγελμά της που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, η πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα —επανεξελέγη στο αξίωμα νωρίτερα φέτος, έπειτα από εκλογές που χαρακτηρίστηκαν παρωδία από την αντιπολίτευση — καταδίκασε προχθές Τετάρτη τους «φόνους» διαδηλωτών κι υποσχέθηκε πως οι δράστες θα τιμωρηθούν, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας.

Αυτό όμως δεν αρκούσε. Η βία κλιμακώθηκε όταν η αστυνομία προσπάθησε για ακόμη μια φορά να διαλύσει διαδηλωτές με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα.

The hospital is unable to accommodate the high number of injured students here 💔 #SaveBangladeshiStudents #StepDownHasina #Bangladesh pic.twitter.com/NI4wrGo95z

«Απαιτούμε (…) η πρωθυπουργός να μας ζητήσει συγγνώμη», είπε η Μπιντίσα Ριμτζίμ, δεκαοκτάχρονη διαδηλώτρια. «Πρέπει ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη για τ’ αδέλφια μας που σκότωσαν» οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, επέμεινε.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος, έχασαν τη ζωή τους μόνο χθες. Οι θάνατοι προστέθηκαν στους επτά που είχαν καταγραφεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα που δημοσιοποίησαν νοσοκομεία της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Κατά τα δυο τρίτα, οι θάνατοι οφείλονταν στη χρήση «μη θανατηφόρων» όπλων της αστυνομίας, αποκαλύπτουν τα δεδομένα.

Οι νέες συγκρούσεις ξέσπασαν σε πόλεις του Μπανγκλαντές κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν μονάδες αντιμετώπισης ταραχών προσπάθησαν να διαλύσουν και να απωθήσουν διαδηλωτές που σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες για να αποκλείσουν οδικούς άξονες.

Στην πρωτεύουσα, ελικόπτερα διέσωσαν χθες 60 αστυνομικούς που είχαν παγιδευτεί στην οροφή κτιρίου στον χώρο του καναδικού πανεπιστημίου — η πανεπιστημιούπολη έγινε θέατρο σκληρών συγκρούσεων —, ανέφερε σε ανακοίνωσή της μονάδα άμεσης επέμβασης.

BRAKING NEWS🇧🇩 :

Bangladesh is now on the verge of civil war. The government has deployed its terror force RAB with helicopters. After a while the students might be attacked from the air.#Bangladesh #BangladeshiStudentsareinDanger #bangladesh_quotha_movement #QoutaMovement… pic.twitter.com/s7G8xrzrUV

— ReConstruction (@authorHasan) July 18, 2024