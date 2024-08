«Ένα υπουργικό συμβούλιο που αποτελείται μόνο από γυναίκες αντιμετωπίζει πυρηνική κρίση. Τι κάνουν;

Να οδηγήσουν την απειλούμενη χώρα τους σε αντιπαράθεση, να επιμείνουν στις αντιπολεμικές τους αρχές ή να ενδώσουν στην Τραμπική φιγούρα που απειλεί να πατήσει το κουμπί;».

Με αυτόν τον τρόπο ο Guardian, ξεκινά το αφιέρωμα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) της Αθήνας και της έκθεσης που φιλοξενεί τους τελευταίους μήνες με πρωταγωνίστριες γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Τα παραπάνω, σύμφωνα πάντα με τον Guardian, είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλείται να αναλογιστεί το κοινό στην αίθουσα προβολών του ΕΜΣΤ, από την ισραηλινή καλλιτέχνιδα Yael Bartana. Η αντιπολεμική ταινία της Two Minutes to Midnight είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία του τελευταίου κύκλου εκθέσεων του ιδρύματος What if Women Ruled the World?

«Τι θα γινόταν αν ο κόσμος διοικούνταν από γυναίκες»

Σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, οι όροφοι και οι αίθουσες του EMST παραδόθηκαν τον περασμένο μήνα σε ένα σύνολο γυναικών καλλιτεχνών.

«Ο τίτλος της έκθεσης είναι σκοπίμως προκλητικός», δήλωσε η Κατερίνα Γρέγου, καλλιτεχνική διευθύντρια του μουσείου, η οποία χαμογελά στην προοπτική οι επισκέπτες να διερευνήσουν το «υποθετικό ερώτημα» για το πόσο διαφορετικός θα μπορούσε να είναι ο κόσμος: «Αυτό που κάνουμε είναι να ζητάμε από τους επισκέπτες να σκεφτούν πώς θα ήταν αν η διακυβέρνηση και η λήψη αποφάσεων ήταν στα χέρια αποκλειστικά γυναικών».

Σε έναν τέτοιο κόσμο, θα υπήρχαν τόσοι πολλοί πόλεμοι και συγκρούσεις, ή λιγότεροι θωρακισμοί, περισσότεροι συμβιβασμοί και μελετημένες συζητήσεις, αναρωτιέται.

«Εν ολίγοις, θα ήταν ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος; Δεν υποστηρίζουμε την εγκαθίδρυση μιας μητριαρχίας. Αντίθετα, καλούμε σε προβληματισμό για το αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, με τους πολέμους να μαίνονται και την παράλογη βία που βλέπουμε – που ως επί το πλείστον παράγεται από άνδρες σχεδόν καθημερινά – δεν μπορείτε να πείτε ότι βρισκόμαστε στα καλύτερα μέρη».

…Σε μια συντηρητική χώρα με πατριαρχική νοοτροπία

Η έκθεση αιφνιδίασε τον κόσμο της τέχνης σε ένα έθνος όπου το φεμινιστικό κίνημα άρχισε να αναδύεται μόλις τη δεκαετία του 1980, τρεις δεκαετίες αφότου οι Ελληνίδες κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου. Μόνο με την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου από μια σοσιαλιστική κυβέρνηση το 1983 αναγνωρίστηκε η έννοια της ισότητας στο γάμο και καταργήθηκαν επίσημα οι γαμήλιες προίκες.

Σαράντα τρία χρόνια αφότου η μεσογειακή χώρα εντάχθηκε στην ΕΕ, παραμένει ένα από τα πιο κοινωνικά συντηρητικά μέλη του μπλοκ, με πατριαρχική νοοτροπία και φτωχή κατάταξη στον δείκτη ισότητας των φύλων.

Για την Κατερίνα Γρέγου, το πρόγραμμα που αφορά μόνο γυναίκες είναι ένα διορθωτικό μέτρο, πολιτισμικά και πολιτικά. Επειδή οι γυναίκες καλλιτέχνες στην Ελλάδα έχουν τόσο συστηματικά παραβλεφθεί, λέει, το ετήσιο πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην αποκατάσταση της ανισορροπίας όσο και στο να «επαναπροσδιορίσει ριζικά πώς θα ήταν ένα μουσείο αν, αντί για μερικά συμβολικά έργα, τα έργα γυναικών καλλιτεχνών αποτελούσαν την πλειοψηφία».

Το ΕΜΣΤ τόλμησε

Οι εκθέσεις για γυναίκες από γυναίκες δεν είναι κάτι καινούργιο. Αλλά τα έργα γυναικών δημιουργών εξακολουθούν να είναι αισθητά λιγότερα στις εκθέσεις τέχνης – και οι ατομικές εκθέσεις γυναικών καλλιτεχνών εξακολουθούν να είναι σπάνιες, ακόμη και σε μεγάλα μουσεία.

Μόλις το 2020, περίπου 200 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Εθνική Πινακοθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη έκθεση μιας γυναίκας καλλιτέχνιδας.

Νωρίτερα φέτος, το Μουσείο Παλαιάς και Νέας Τέχνης της Τασμανίας (Mona) έγινε πρωτοσέλιδο κλείνοντας για τους άνδρες τον εκθεσιακό του χώρο (με μερικά από τα πιο διάσημα έργα του μέσα) και επιτρέποντας μόνο σε γυναίκες να τον επισκεφθούν.

Αλλά το ΕΜΣΤ, τολμώντας να προχωρήσει εκεί όπου κανένα άλλο εθνικό μουσείο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα – συχνά λόγω συμβατικών υποχρεώσεων και απροθυμίας να αφαιρέσει γνωστά κομμάτια από τις συλλογές – έχει ανοίξει νέους δρόμους.

«Η ανταπόκριση ήταν συντριπτικά θετική», δήλωσε η Γρέγου. «Υπήρξε ένα απίστευτα ευρύ φάσμα επισκεπτών όλων των ηλικιών και υπόβαθρων».

Για τη δρα Vicki Kerr, μια Νεοζηλανδή καλλιτέχνιδα και θεωρητικό του πολιτισμού, η «τόλμη» είναι αρκετός λόγος για να επισκεφθεί την Αθήνα αυτό το καλοκαίρι.

«Για ένα μουσείο τεχνών που χρηματοδοτείται από το δημόσιο σε μια περιοχή που πολλοί θεωρούν περιφέρεια της Ευρώπης, αυτή είναι μια γενναία κίνηση που κόβει την ανάσα. Είναι επιμελητηριακά προκλητική από άποψη σκέψης.».

Η αποστολή του ΕΜΣΤ

Η έκθεση είχε ως αποτέλεσμα την επανατοποθέτηση ενός ολόκληρου ορόφου της μόνιμης συλλογής του μουσείου, με 46 καλλιτέχνες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων να εκπροσωπούνται σε 18 ατομικές εκθέσεις που, μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν γίνει 18.

Ανάμεσά τους είναι η Phyllida Barlow, η Βρετανίδα γλύπτρια που πέθανε πέρυσι, η φημισμένη Αμερικανίδα φωτογράφος Lola Flash, η ιρανικής καταγωγής Αμερικανίδα καλλιτέχνης Tala Madani, η πρωτοπόρος Ελληνίδα Λήδα Παπακωνσταντίνου και η Penny Siopis, μια Νοτιοαφρικανή που θεωρείται μια από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές φωνές της γενιάς της.

Προηγουμένως, μόλις το 37% των καλλιτεχνών που εκπροσωπούνταν στη μόνιμη συλλογή του μουσείου ήταν γυναίκες.

Το ΕΜΣΤ έχει αναλάβει την αποστολή να σπάσει τα όρια από τότε που ο Γρέγου ανέλαβε πριν από τρία χρόνια, με την αποφασιστικότητα να χρησιμοποιήσει τον δημόσιο ρόλο του ιδρύματος για να αντιμετωπίσει θέματα «που έχουν σημασία».

Από πού είναι εμπνευσμένη η έκθεση

Το ερώτημα πίσω από τον τίτλο της έκθεσης είναι εμπνευσμένο από το διάσημο ομώνυμο έργο νέον της Yael Bartana, το οποίο φωτίζει τώρα τη βόρεια και τη νότια πρόσοψη του πρώην ζυθοποιείου που αποτελεί το κτίριο του ΕΜΣΤ.

Μπορεί να συζητηθεί αν το ερώτημα απαντάται, αν και στο έργο Two Minutes to Midnight της Bartana είναι σαφές ποια θα ήταν η απάντηση: το γυναικείο συμβούλιο καταλήγει σε ένα νεκροταφείο, ρίχνοντας συμβολικά τα όπλα σε έναν τάφο.

Για τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να δουν καλλιτέχνες που έχουν περιθωριοποιηθεί για τόσο πολύ καιρό να βρίσκονται στο επίκεντρο.

«Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι η τέχνη είναι ουδέτερη», δήλωσε Πένι Σιώπης, της οποίας το έργο πολυμέσων είναι ένα από τα κεντρικά κομμάτια της έκθεσης. «Υποθέτουμε ότι ξεπερνά τους πολιτιστικούς ορισμούς του φύλου, της φυλής και του σεξισμού – αλλά δεν το κάνει».

Οι προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών παραμένουν ζωντανές

Στα 70 της χρόνια, η Σιώπης είναι χαρακτηριστική της γενιάς της: ενώ η εξαιρετική της παραγωγή αποθεώνεται στη Νότια Αφρική, δεν έχει λάβει ποτέ τη διεθνή αναγνώριση του William Kentridge και άλλων συγχρόνων της, προκαλώντας αμηχανία στους κριτικούς που έχουν μαγευτεί από το έργο της στο EMST, την πρώτη αναδρομική της έκθεση σε μουσείο στην Ευρώπη.

Ακόμα και σήμερα, είπε, η ιστορική ζωγραφική, που θεωρείται το υψηλότερο είδος της τέχνης, παραμένει προνόμιο των ανδρών καλλιτεχνών, ενώ η νεκρή φύση, «το χαμηλότερο είδος» θεωρείται ως ο τομέας των γυναικών καλλιτεχνών.

«Ναι, τα πράγματα έχουν αλλάξει – αλλά δεν έχουν αλλάξει αρκετά», είπε. «Μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών παγκοσμίως, γι’ αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλος χώρος για μια έκθεση σαν αυτή που μιλάει τόσο συνειδητά για τις εμπειρίες των γυναικών».