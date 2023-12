Kι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; Οι καλλιτέχνιδες «καταλαμβάνουν» το ΕΜΣΤ

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πως θα ήταν ο κόσμος αν οι γυναίκες είχαν πάρει τα «κυβερνητικά ηνία»;

Αν λάβουμε υπόψη, ότι όσο κυβερνούν – κατά κύριο λόγο – οι άνδρες, η ασυδοσία, η αδικία, ο φθόνος και οι συγκρούσεις «κυριεύουν» τις καθημερινές ειδήσεις ανά τον κόσμο, θα μπορούσε ο πλανήτης Γη, να ήταν διαφορετικός, αν είχαμε ηγέτιδες αντί για ηγέτες; – Ή μήπως τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονταν και πάλι στον «πάτο της θάλασσας» των κυβερνητικών πολιτικών λόγω της ανθρώπινης ματαιοδοξίας και της δίψας για εξουσία με κάθε κόστος; –

Γύρω από αυτά τα ερωτήματα, κινείται το άκρως θηλυκό project «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;» του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΕΜΣΤ, Κατερίνας Γρέγου, η οποία δημιουργεί ένα νέο μουσειακό τοπίο, το οποίο κυβερνιέται και κυριαρχείται από έργα, που έχουν δημιουργήσει αποκλειστικά γυναίκες.

Το έργο της ασχολείται άμεσα με την αναπαράσταση και την υποκειμενοποίηση των γυναικείων σωμάτων, ενώ παράλληλα τα ενεργοποιεί ως χώρους και φορείς κοινωνικοπολιτικών αλλαγών

Η Κατερίνα Γρέγου, η οποία ήρθε να «συνταράξει» τα ανδροκρατούμενα νερά στην τέχνη, δήλωσε: «Ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου δεν υπήρξε ποτέ ένα οργανωμένο φεμινιστικό κίνημα στις εικαστικές τέχνες και οι γυναίκες καλλιτέχνιδες περιθωριοποιούνταν συστηματικά για δεκαετίες, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική δήλωση και, ταυτόχρονα, αποκατάσταση μιας μεγάλης ανισότητας.

Σε μια εποχή που γινόμαστε μάρτυρες αναζωπύρωσης των επιθέσεων κατά των δικαιωμάτων των γυναικών (όπως π.χ. η ανατροπή της απόφασης ορόσημο του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Roe vs. Wade, το 1973) το ζήτημα της γυναικείας ενδυνάμωσης και της έμφυλης ισότητας, σε όλους τους τομείς, είναι πιο επείγον από ποτέ άλλοτε».

Η έναρξη που ανατρέπει την τυποποίηση και αντικειμενοποίηση του γυναικείου φύλου

Για την έναρξη του κύκλου εκθέσεων του ΕΜΣΤ με τίτλο Kι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; (What If Women Ruled the World?), το EMΣΤ θα παρουσιάσει μια performance της Alexis Blake (Ολλανδία/ΗΠΑ), η οποία έχει αποσπάσει το βραβείο Prix de Rome το 2021.

Πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση της καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα. Η πολυεπιστημονική πρακτική της Blake συνδυάζει τις εικαστικές τέχνες, την περφόρμανς και τον χορό, και διερευνά την αναπαράσταση του σώματος ως αρχείου το οποίο στη συνέχεια η καλλιτέχνις εξετάζει, διαταράσσει και επανασυντάσσει.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των εγκαινίων, η Blake θα παρουσιάσει το εμβληματικό έργο της Allegory of the Painted Woman, για δύο χορεύτριες και τέσσερις μουσικούς, το οποίο αντλεί από το ατελείωτο απόθεμα αρχετυπικών, πατριαρχικών απεικονίσεων των γυναικών στην την ιστορία της τέχνης, για να αναδείξει και να ανατρέψει αυτή την επαναλαμβανόμενη τυποποίηση και αντικειμενοποίηση του γυναικείου φύλου (ΕΜΣΤ).

«Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;»