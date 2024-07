Το θρυλικό show από drag queens στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 που όλοι λάτρεψαν

Πολλοί έχουν αναστατωθεί με τις drag queen λαμπαδηδρόμους, για να μην αναφέρουμε το «σατανικό drag show» (όπως ονόμασαν την τελετή έναρξης), αλλά οι drag queens ήταν μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ, πριν από εικοσιτέσσερα χρόνια, και τότε κανείς δεν μιλούσε πέρι «woke κουλτούρας».

Γεννάται λοιπόν το εξής ερώτημα: μήπως η δυτική κοινωνία πηγαίνει όντως προς τα πίσω όσον αφορά την αποδοχή των ΛΟΑΤΚΙ+;

Τρεις από τους λαμπαδηδρόμους του Παρισιού 2024 ήταν drag queens: Η πρωταγωνίστρια του RuPaul’s Drag Race Nicky Doll, η Minima Gesté και η Miss Martini έλαβαν μέρος στην ιστορική λαμπαδηδρομία. Οι τρεις τους βρίσκονταν ανάμεσα σε περισσότερους από 10.000 ακόμη που πέρασαν από 400 πόλεις και κωμοπόλεις ενόψει των Αγώνων, οι οποίοι ξεκίνησαν την Παρασκευή (26 Ιουλίου).

Ο διευθύνων σύμβουλος της αντι-τρανς οργάνωσης LGB Alliance επιτέθηκε επίσης στην Gesté μόνο και μόνο επειδή μετέφερε την ολυμπιακή δάδα.

Η Nicky Doll συμμετείχε επίσης στην τελετή έναρξης, σε ένα τμήμα με τίτλο «festivity», στο οποίο εμφανίστηκαν πολλές drag queens συγκεντρωμένες γύρω από ένα τραπέζι δείπνου. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι αυτό διακωμωδούσε τον Μυστικό Δείπνο του Χριστού. Ωστόσο, ο queer καλλιτεχνικός διευθυντής Thomas Jolly αρνήθηκε κατηγορηματικά την υπόνοια αυτή.

Nicky Doll performs her newest single, ‘I had a dream’, at the Opening Ceremony of the 2024 Summer Olympics in Paris, France.pic.twitter.com/LPKstCXW1P

— Drag Crave (@Drag_Crave) July 26, 2024