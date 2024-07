Ξεχάστε ότι ξέρατε: Γιατί το κλασσικό ωράριο 9-5 δεν θα υφίσταται σε λίγα χρόνια;

Ο Ριντ Γκάρετ Χόφμαν, ο άνθρωπος που είχε προβλέψει την άνοδο των social media το μακρινό 1997 αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, προχώρησε σε μια νέα πρόβλεψη, που αφορά στο ωράριο.

Η πρόβλεψη του συνιδρυτή και εκτελεστικού προέδρου του LinkedIn, αναμένεται να συζητηθεί.

Όπως είπε το ωράριο «9-5» στην εργασία θα έχει εξαφανιστεί μέχρι το 2034.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες από Mashable τα βιογραφικά θα ξεχαστούν σύντομα και το διαδικτυακό σας portfolio θα είναι το νέο σας CV, προέβλεψε.

Οι εταιρείες θα προσλαμβάνουν με βάση την αποδεδειγμένη εργασία, όχι τα πτυχία ή τους τίτλους θέσης.

Your 9-to-5 job is dying.

By 2034, it’ll be extinct.

That’s Reid Hoffman’s latest prediction – the founder of LinkedIn who predicted the rise of social media in 1997.

Here’s what he said next: pic.twitter.com/dZTDzBKlfB

— Neal Taparia (@nealtaparia) July 24, 2024