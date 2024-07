Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Μπότεφ (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπότεφ Πλόβντιβ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε γνωστή την ενδεκάδα η οποία ξεκινά με τον Ντραγκόφσκι στο τέρμα και τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο και Βιλένα θα είναι στον άξονα, οι Μαντσίνι, Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Λίλο, Ζέκα, Σπόραρ, Ίνγκασον, Τσέριν, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Κώτσιρας, Μπάλντοκ, Κάτρης και Βέρμπιτς.

Our starting 11 for the first official game of new season ☘️ #Panathinaikos #PAOFC #PAOBOT #UEL pic.twitter.com/zBKeAZ2xIr

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 25, 2024