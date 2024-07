Σιλό Πιτ: Η επίσημη ανακοίνωση στους Los Angeles Times ότι αφαιρεί το Πιτ

Η Σιλό, η οποία είναι 18 χρόνων, δημοσίευσε πρόσφατα μια ανακοίνωση στους Los Angeles Times επισημοποιώντας ότι αφαιρεί το «Πιτ» από το επώνυμό της. Μια πηγή επιβεβαίωσε στο Page Six ότι επρόκειτο για νομική ανακοίνωση, αν και προηγουμένως είχε αναφερθεί ότι είχε εκδόσει αγγελία.

Σύμφωνα με τον νόμο της Καλιφόρνια, ένα πρόσωπο υποχρεούται να δημοσιεύσει ένα αίτημα στο τμήμα ανακοινώσεων μιας εφημερίδας που βρίσκεται σε γενική κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την Page Six, η Σιλό κατέθεσε την αίτηση στα 18α γενέθλιά της τον Μάιο, υπονοώντας ότι δεν θέλει να συνδέεται με τον διάσημο πατέρα της εν μέσω της σκληρής μάχης του για το διαζύγιο με τη μητέρα της.

Μια πηγή ανέφερε στο «Entertainment Tonight» ότι η Σιλό προσέλαβε και πλήρωσε τον δικό της δικηγόρο, οπότε «η Αντζί δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να μιλήσει γι’ αυτήν»

