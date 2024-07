Μπραντ Πιτ: Ουδεμία επαφή με τα 3 παιδιά του Σιλό, Ζαχάρα και Βιβιέν

Ο Μπραντ Πιτ δεν έχει καμία απολύτως επαφή με τα ενήλικα παιδιά του, σύμφωνα με τους κοντινούς ανθρώπους του. Ο διάσημος ηθοποιός διατηρεί σχέσεις μόνο με τα ανήλικα παιδιά του, καθώς υφίσταται η κοινή επιμέλειά τους με τη Τζολί.

Ωστόσο, όπως αναφέρει άτομο από το περιβάλλον του σταρ, δεν ισχύει το ίδιο για τα μεγαλύτερα παιδιά του. Κάποια μάλιστα, επέλεξαν να αλλάξουν το επίθετό τους, χρησιμοποιώντας μόνο το Τζολί και διαγράφοντας το Πιτ.

«Δεν έχει καμία επαφή με τα ενήλικα παιδιά του. Η ενασχόλησή του με τα μικρότερα παιδιά είναι λίγο πιο περιορισμένη το τελευταίο διάστημα, λόγω του δύσκολου προγράμματος των γυρισμάτων του», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η Αντζελίνα έχει τα παιδιά τις περισσότερες φορές, αλλά βάσει της συμφωνίας τους δικαιούται να τα επισκέπτεται».

Brad Pitt has ‘virtually no contact’ with his adult kids, ‘limited’ visits with younger children: report https://t.co/OFKR88L7U7 pic.twitter.com/fCAqRR55uR

Ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να είναι πιο ευτυχισμένος από ποτέ και δεν αποκλείει την ιδέα ενός τρίτου γάμου ή της απόκτησης περισσότερων παιδιών με την αγαπημένη του.

Brad Pitt, 60, says he’s is ‘100% on board’ with having kids with girlfriend Ines de Ramon, 34, despite ongoing legal battle with ex Angelina Jolie and growing rift with their children https://t.co/Mpk5lOWqtv pic.twitter.com/1IPdrC5a9h

— Daily Mail US (@DailyMail) June 13, 2024