Πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δεκαέξι ανθρώπους, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε σήμερα Πέμπτη από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχους των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στον τόπο της τραγωδίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

A huge fire has broken out at broke out at Jiuding Department Store in Zigong, Sichuan, China… pic.twitter.com/a1xO8WFPOy

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ (τοπική ώρα· περίπου είκοσι λεπτά μετά τις 15:00 ώρα Ελλάδας) στο εμπορικό κέντρο, στο ισόγειο κτιρίου 14 ορόφων, στην πόλη Τσιγκόνγκ (2,4 εκατ. κάτοικοι), στην επαρχία Σετσουάν, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

#BREAKING : Fire breaks out in city of Zigong in China shopping centre with people trapped inside: state media pic.twitter.com/P8kVpOYC8a

Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα στο 14ώροφο κτίριο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Περίπου τέσσερις ώρες μετά το ξέσπασμά της, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 75 εγκλωβισμένοι στο εμπορικό κέντρο είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

A fire broke out in a department store at about 6 pm on Wednesday in Zigong, SW.China’s Sichuan Province. As of 8:20 pm, 30 trapped people had been rescued by firefighters. The latest reports said 6 people were killed due to the fire. pic.twitter.com/vxv8oM8J7O

