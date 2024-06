Πυρκαγιά σε αποθήκη πυρομαχικών των ενόπλων δυνάμεων στη Ντζαμενά, την πρωτεύουσα του Τσαντ, είχε αποτέλεσμα να ακουστούν αλλεπάλληλες εκρήξεις τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, γνωστοποίησαν οι αρχές, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για απροσδιόριστο ακόμη αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος συνοικίας κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση, είπε πως είδε τουλάχιστον τρεις τραυματίες, οι δυο από τους οποίους μεταφέρονταν εσπευσμένα σε νοσοκομεία από περίοικους με μοτοσικλέτες.

Μέσα ενημέρωσης του Τσαντ μετέδωσαν οπτικό υλικό που εικονίζει βλήματα να έχουν πλήξει σπίτια. Τουλάχιστον ένας κάτοικος έχασε τη ζωή του όταν οβίδα έπεσε στο σπίτι του.

«Μας ξύπνησαν ισχυρές εκρήξεις», είπε τηλεφωνικά ο Μουσταφά Αντούμ Μααμάτ, κάτοικος της πρωτεύουσας, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας «το σπίτι μας τρανταζόταν, λες και μας βομβάρδιζαν. Είδαμε μεγάλη πυρκαγιά στο στρατόπεδο, καπνό και πράγματα που ανατινάσσονταν στον αέρα», συνέχισε, «πέρναγαν από πάνω μας οβίδες».

Η αποθήκη πυρομαχικών απέχει μερικά χιλιόμετρα από το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο του Τσαντ, που οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν επλήγη.

Reports from Military radio frequencies, weapons ammunition depot caught fire, resulting in major explosions, roads leading to that area shut off. 🇹🇩 https://t.co/QZzE6G7gAB pic.twitter.com/1Cmod2ZCeI

— Mahamat M Adam Bechir (@BlazianP) June 18, 2024