Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες ώρες της Τρίτης (18/6) σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στο βόρειο Ιράν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η φωτιά, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ξέσπασε στη 01:30 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδος) στο νοσοκομείο Γαέμ στην πόλη Ραστ, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιλάν, και οι αρχές διενεργούν έρευνα για να βρεθούν τα αίτια, μετέδωσε το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά αυτή», δήλωσε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Γκιλάν Μοχαμάντ Ταγί Ασομπί στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο.

Another preventable tragedy strikes Iran as a devastating hospital fire, sparked by a prolonged 10hr power outage and exacerbated by a failing generator, has claimed at least 42 live, their lives were cut short, not by fate, but by the regime’s negligence. Abutaleb Sadeqi,… pic.twitter.com/BVwQGWqdgZ — Decado (@ItsDecado) June 18, 2024

🇮🇷🔥| Nine people killed after fire broke out in a hospital in the Iranian city of Rasht.#Iran | #Rasht pic.twitter.com/pU96SVfg4N — South Today (@SouthToday5) June 18, 2024

Το νοσοκομείο διαθέτει 250 κλίνες, εκ των οποίων οι 142 ήταν κατειλημμένες την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

A massive fire at Ghaem International Hospital in Rasht, northern Iran, claimed the lives of nine patients, according to the head of Gilan University of Medical Sciences. The blaze, which erupted early in the day, forced the evacuation of all 142 patients to other medical… pic.twitter.com/bCrskozcac — Zoom News (@zoomnewskrd) June 18, 2024

Τον Νοέμβριο του 2023 γιγάντια πυρκαγιά κατέστρεψε κέντρο απεξάρτησης στην Λανγκαρούντ, άλλη πόλη στην ίδια επαρχία, στοιχίζοντας τη ζωή σε 32 ανθρώπους.

Τον Ιούνιο του 2020 ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε από φιάλες υγραερίου που έπιασαν φωτιά σε κλινική στη βόρεια Τεχεράνη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ