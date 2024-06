Δύο άτομα ανασύρθηκαν νεκρά έπειτα από πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πολυκατοικίας στην περιοχή Nussbaumen στην Ελβετία.

Επιπλέον τραυματίστηκαν άλλοι έντεκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της περιοχής αναφέρθηκαν αρκετές εκρήξεις στον υπόγειο χώρο λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν ομάδες αστυνομικών, πυροσβεστών και διασωστών. Η φωτιά είχε ήδη επεκταθεί στον πρώτο όροφο όταν έφτασαν.

A fire in Nussbaumen, canton Aargau, began with explosions in an underground parking lot. Evacuation of a tower, multiple injuries and two deaths ensued. https://t.co/0D7Wy06aZ0

— swissinfo.ch (@swissinfo_en) June 14, 2024