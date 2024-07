Τα δεδομένα για Ποκουσέφσκι: Η προτεραιότητα, η Euroleague και μία σημαντική απόφαση

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι είναι ένας παίκτης που αποτελεί «hot» περίπτωση για τις ομάδες της Euroleague, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν NBAer.

Ο «Πόκου» έχει ακουστεί πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό για την Παρτιζάν, αφού διαθέτει και σέρβικο διαβατήριο, φέρεται να έχει συνομιλήσει ήδη και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όμως δεν έχει αποφασίσει ακόμη να πει το «ναι» στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος φόργουορντ φαίνεται ότι θα περιμένει το ΝΒΑ πριν αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη, έχει δώσει προτεραιότητα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του.

Την ώρα που στη Σερβία έχουν φουντώσει οι φήμες για την προοπτική συνεργασίας του με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο ίδιος φαίνεται να προτιμά να παλέψει ακόμη για την διεκδίκηση μιας θέσης στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι εξακολουθεί να περιμένει μια πρόταση από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και δείχνει διατεθειμένος να μην βιαστεί καθόλου, αρκεί βέβαια να έρθει στα χέρια του μια πρόταση από τις ΗΠΑ που να καλύπτει τα «θέλω» του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 22χρονος άσος, που ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ολυμπιακό, είχε επιλεγεί στο νούμερο 17 του ντραφτ το 2020 και φέτος είχε 5,2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ παίζοντας σε Θάντερ και Χόρνετς.

Τώρα βρίσκεται στην προετοιμασία της Εθνικής Σερβίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ αρκετές ομάδες έχουν «κυκλώσει» το όνομα του σε περίπτωση που θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με την Παρτιζάν όμως να έχει τον πρώτο λόγο.

Despite the rumors about Aleksej Pokusevski being close to signing with Partizan, the Serbian forward is willing to test the NBA waters before moving back to Europe 🙌 pic.twitter.com/dwCnoUZxfM

— BasketNews (@BasketNews_com) July 17, 2024