Αυτή είναι η νέα ομάδα του Ποκουσέφσκι

Στον μαγικό κόσμο του NBA θα παραμείνει ο Αλεξέι Πουκουσέφσκι…

Λίγες ημέρες αφότου έλυσε την συνεργασία του με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ο ο 22χρονος Σέρβος βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον ίδιο να υπογράφει στους Χόρνετς.

Το παραπάνω αποκάλυψε ο έγκριτος στα θέματα του NBA, Adrian Wojnarowski, με τον Πουκουσέφσκι έτσι να συναντά τον συμπατριώτη του και άλλοτε άσο της Αναντολού Εφές, Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος έκανε και εκείνος την ίδια διαδρομή από την Οκλαχόμα στη Σάρλοτ.

The Charlotte Hornets are expected to sign F Aleksej Pokusevski, sources tell ESPN. The Oklahoma City Thunder waived him this week. Pokusevski was the 17th overall pick in the 2020 NBA Draft.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 27, 2024