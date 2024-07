Τι σηματοδοτεί η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη σταθερότητα των ΗΠΑ;

Ακόμη και πριν -πολύ πιο πριν- από την απόπειρα δολοφονίας του πρώην και πιθανότατα επόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το προεκλογικό κλίμα στις ΗΠΑ ήταν άκρως δηλητηριώδες.

Όμως η ένοπλη επίθεση στην ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Μπάτλερ της Πενσιλβάνια -η πρώτη κατά προέδρου ή προεδρικού υποψήφιου στις ΗΠΑ έπειτα από εκείνη κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981- έχει αλλάξει άρδην τα δεδομένα.

Ξεπερνούν τις εκτιμήσεις μετατροπής του Τραμπ -από καταδικασμένο για κακουργήματα και ποινικά διωκόμενο για ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος του 2020- σε ήρωα, εκτοξεύοντας τις πιθανότητες επανεκλογής του, τον Νοέμβριο, στον Λευκό Οίκο.

Εγείρονται ερωτήματα για τα επίπεδα που θα φτάσει η ήδη ακραία πόλωση και η αυξανόμενη πολιτική βία στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας τη σταθερότητα της μεγαλύτερης οικονομικής, στρατιωτικής και πυρηνικής δύναμης της Δύσης.

Αυτά, ενώ η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ έβαλε μοιραία και αναπάντεχα σε δεύτερη μοίρα στη δημόσια συζήτηση την ανοιχτή αμφισβήτηση του νυν και εκ νέου υποψήφιου προέδρου Τζο Μπάιντεν μέσα στο ίδιο του το κόμμα, τους Δημοκρατικούς.

Η προεκλογική αμηχανία των τελευταίων είναι πλέον έκδηλη, καθώς ετοίμαζαν πολιτική αντεπίθεση στους Ρεπουμπλικανούς για το επίμαχο σχέδιο Project 2025, αλλά τώρα κατηγορούνται ακόμη και για ρητορική μίσους, αποφεύγοντας -στην παρούσα φάση τουλάχιστον- να θίξουν ακόμη το μείζον θέμα της οπλοκατοχής.

Πλέον σε εικόνα ορόσημο της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ ανάγεται αυτή του Τραμπ με ματωμένο το πρόσωπο να απομακρύνεται από τα μέλη της ασφάλειάς του, υψώνοντας μέσα στο χάος τη γροθιά του, με φόντο την αστερόεσσα και υπό την ιαχή «πολεμήστε».

Από τη Δευτέρα αυτό ακριβώς κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι, που συναντώνται στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν για το Εθνικό Συνέδριό τους, με αποκορύφωμα την επίσημη εκλογή του Τραμπ ως προεδρικού υποψηφίου τους.

Ο ίδιος ζητά μήνυμα «ενότητας» στο τετραήμερο συνέδριο.

Μένει ωστόσο να φανεί εάν θα αφορά μόνο το κόμμα του ή ολόκληρο το αμερικανικό έθνος.

Όμως λίγοι πλέον «ποντάρουν» στη δεύτερη και περισσότεροι στην πρώτη εκδοχή.

One of the best quality videos I’ve seen of the assassination attempt on Donald Trump from Start to finish. pic.twitter.com/Y3Nda0FPUo

— Mirthful Moments (@moment_mirthful) July 15, 2024