Οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου αποτελούν «δοκιμασία» για τις ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε χθες Κυριακή ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Erin Schaff, και βίντεο, κάτω).

«Είμαστε όλοι μας μπροστά σε περίοδο δοκιμασίας καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Οσο περισσότερα διακυβεύονται, τόσο περισσότερο εξάπτονται τα πάθη», σημείωσε ο δημοκρατικός πρόεδρος.

Disagreement is inevitable in American democracy. It’s human nature.

But politics must never be a literal battlefield.

We stand for an America not of extremism and fury, but of decency and grace. pic.twitter.com/E189XNKvWL

— Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2024