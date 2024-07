Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις επέκρινε τις «καταδικαστέες σκηνές μετά την ρίψη τούβλων, πετρών και πυροτεχνημάτων στην αστυνομία που φρουρεί χώρο στο βόρειο Δουβλίνο. Οι βίαιες συγκρούσεις έλαβαν χώρα σε χώρο που προορίζεται για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο βόρειο Δουβλίνο, όπου συνελήφθησαν τουλάχιστον 15 άτομα.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καίει αυτοκίνητα, να καταστρέφει περιουσίες ή να επιτίθεται σε μέλη της An Garda Síochána (αστυνομία της Ιρλανδίας) και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Σάιμον Χάρις τη Δευτέρα. «Αυτές οι ενέργειες είναι εγκληματικές και έχουν σχεδιαστεί για να σπείρουν το φόβο και τη διαίρεση. Δεν πρέπει να δεχτούμε να νομιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο με το να περιγράφονται ως «διαμαρτυρία»».

Οι συγκρούσεις είναι οι πιο πρόσφατες σε χώρους που προορίζονται για αιτούντες άσυλο, οι οποίοι έχουν φτάσει στην Ιρλανδία σε αυξανόμενο αριθμό τα τελευταία χρόνια. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μηχανήματα και οικοδομικά υλικά να καίγονται στο χώρο, ένα πρώην εργοστάσιο χρωμάτων στα βόρεια της πρωτεύουσας.

Οι ταραχοποιοί πέταξαν τούβλα και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το πλήθος των περισσότερων από 100 ατόμων. Ένα βίντεο έδειχνε ένα άτομο, που πιστεύεται ότι ήταν φύλακας ασφαλείας του εργοταξίου, να απομακρύνεται από το σημείο με φορείο. Ο χώρος πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί ως εγκατάσταση φιλοξενίας για έως και 500 αιτούντες άσυλο.

