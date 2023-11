Το τέλος των ψευδαισθήσεων για τους μετανάστες στην Ιρλανδία  

Οι βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν στο κέντρο του Δουβλίνου μετά από μια επίθεση με μαχαίρι, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών παιδιών κοντά σε σχολείο, αποκάλυψαν μια άβολη αλήθεια για την Ιρλανδία.

Το μεγάλο νησί της βορειοδυτικής Ευρώπης, που επί μακρόν στήριζε αναφανδόν τη φιλομεταναστευτική πολιτική της ένωσης των 27, καλωσορίζοντας στα εδάφη του χιλιάδες αλλοδαπούς που αναμόρφωσαν την οικονομία του, την κοινωνία και τη δημογραφία του δεν είναι πλέον απρόσβλητο στην ξενοφοβία.

Οι μετανάστες άρχισαν να καταφτάνουν στην Ιρλανδία τη δεκαετία του 1990, σε τόσο μεγάλους αριθμούς που σήμερα το ένα πέμπτο των 5 εκατομμυρίων κατοίκων της να έχει γεννηθεί αλλού, μια σεισμική μεταμόρφωση του πληθυσμιακού προφίλ της που εξελίχθηκε απρόσκοπτα, χωρίς ιδιαίτερο δημόσιο διάλογο και καθόλου πολιτικό αντίκτυπο.

Την ώρα που το αντιμεταναστευτικό συναίσθημα διογκωνόταν στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και άλλες χώρες καταλήγοντας στο περιβόητο Brexit, η Ιρλανδία φαινόταν ανέγγιχτη από όσα κατακλυσμιαία και βίαια συνέβαιναν ολόγυρα της. Το ζήτημα της μετανάστευσης έκανε μόνο cameo εμφανίσεις στις προεκλογικές περιόδους, τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις ή τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Η άνοδος του Σιν Φέιν, του σοσιαλδημοκρατικού και υπερκαθολικού κόμματος με στόχο την εθνική αυτοδιάθεση δεν αναστάτωσε τίποτα από τα παραπάνω, γράφει ο Guardian.

Τα σχόλια για τη ιρλανδική αυτή εξαίρεση υπήρξαν πολλά και συνεχή. Ίσως οι αιώνες μετανάστευσης και αποικιοκρατίας έκαναν τους Ιρλανδούς να βλέπουν με συμπάθεια όσους έφταναν στα εδάφη της για μια νέα, καλύτερη, ζωή. Σίγουρα σε αυτό βοήθεια η αχόρταγη πείνα της οικονομίας για εργατικό δυναμικό, έστω και αν αυτή σταμάτησε το κραχ και η λιτότητα. Ίσως πάλι οι Ιρλανδοί από τη φύση τους να είναι περισσότερο φιλόξενοι και πιο χαλαροί, απέναντι στους Πολωνοί, τους Ινδοί, τους Ρουμάνους και τους Βραζιλιάνους που θέλησαν να μοιραστούν τη γη τους και να ζήσουν στο πλευρό τους.

Τα γεγονότα της Πέμπτης αποτέλεσαν το τέλος των εξαίσιων ψευδαισθήσεων. Περίπου στη 1.30 μ.μ., ένας 50χρονος άνδρας μαχαίρωσε τρία παιδιά και μια γυναίκα έξω από ένα δημοτικό σχολείο στην πλατεία Παρνέλ στο κεντρικό Δουβλίνο, τραυματίζοντας σοβαρά δύο από τα θύματα. Ήταν μια σοκαριστική επίθεση, η οποία μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψε τους δρόμους της ιρλανδικής πρωτεύουσας σε πραγματική κόλαση.

‘Remember who we are’: riots, race, and the end of the ‘Irish welcome’ https://t.co/lJuod1fZjN

— The Observer (@ObserverUK) November 26, 2023