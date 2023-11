Ιρλανδία: Διανομέας αφόπλισε τον δράστη της αιματηρής επίθεσης στο Δουβλίνο – Τραυματίες 3 παιδιά και μία γυναίκα

Φωτιά πήρε εχθές το κέντρο του Δουβλίνου, καθώς μετά από επίθεση με μαχαίρι αγνώστου, έξω από δημοτικό σχολείο, ξέσπασαν βίαιες διαδηλώσεις και επεισόδια.

Υπενθυμίζεται πως από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία παιδιά και μία γυναίκα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη εχθές ένας άντρας, περίπου 50 ετών, ως ύποπτος, ο οποίος μάλιστα φέρει τραύματα επάνω του, τα οποία μοιάζουν να προκλήθηκαν από τον ίδιο.

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Σήμερα, η ιρλανδική εφημερίδα «The Journal» αποκαλύπτει τον «ήρωα» της υπόθεσης, ο οποίος επενέβη και ακινητοποίησε τον δράστη.

Πρόκειται για τον Benicio, έναν διανομέα φαγητού, με καταγωγή από τη Βραζιλία. Βρισκόταν στο μηχανάκι του, εν ώρα δουλειάς, όταν είδε έναν άνδρα να επιτίθενται με μαχαίρι σε μία γυναίκα στην πλατεία Parnell στο κέντρο του Δουβλίνου.

Αμέσως, ο 43χρονος Βραζιλιάνος κατέβηκε από το ποδήλατό του, έβγαλε το κράνος του και χτύπησε με αυτό τον δράστη.

«Δεν πήρα καμία απόφαση, ήταν καθαρό ένστικτο, και όλα τελείωσαν σε δευτερόλεπτα. Έπεσε στο έδαφος, δεν είδα πού πήγε το μαχαίρι και επενέβησαν και άλλοι άνθρωποι», δήλωσε ο ίδιος.

«Έχω κι εγώ δύο παιδιά, οπότε έπρεπε να κάνω κάτι. Έκανα αυτό που θα έκανε ο καθένας. Οι άνθρωποι ήταν εκεί, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί ήταν οπλισμένος, αλλά ήξερα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω το κράνος μου ως όπλο» συνέχισε.

The hero from the awful day in Dublin yesterday was a Brazilian immigrant who stopped the knife attack by using his helmet to stop the attacker…not the low like scum who tore Dublin apart in the evening… pic.twitter.com/XlTFqRwm2t

— Andy Monks ✈️ (@AndythePandy_) November 24, 2023