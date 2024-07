Η Μόσχα προειδοποίησε χθες Σάββατο ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον να αναπτύξει στη Γερμανία αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κινδυνεύει να εκθέσει σε κίνδυνο τους κατοίκους της Ευρώπης, οι πρωτεύουσες της οποίας θα γίνουν με τη σειρά τους στόχος της Ρωσίας.

«Είναι μια παράδοξη κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η Ευρώπη είναι στόχος των πυραύλων μας, η χώρα μας είναι στόχος των αμερικανικών πυραύλων στην Ευρώπη. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, το έχουμε περάσει. Έχουμε την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους πυραύλους, αλλά τα πιθανά θύματα (σ.σ. μιας ρωσικής απάντησης) είναι οι πρωτεύουσες αυτών των ευρωπαϊκών χωρών».

