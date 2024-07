O Mπιέλσα τα «έχωσε» στη CONMEBOL: «Είναι ένα μάτσο ψεύτες – Μας απειλούν και δε μπορούμε να κάνουμε κριτική»

Απίστευτη «έκρηξη» από τον Μαρσέλο Μπιέλσα!

Ο τεχνικός της Ουρουγουάης, ο οποίος μας έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές το εκρηκτικό του ταπεραμέντο, ξέσπασε αναφερόμενος στις σκηνές ντροπής μετά τον χαμένο ημιτελικό του Κόπα Αμέρικα κόντρα στην Κολομβία.

Τα όσα σημειώθηκαν στις εξέδρες ήταν απερίγραπτα με τους παίκτες της «σελέστε» να παίζουν ξύλο ώστε να σώσουν συγγενικά τους πρόσωπα και ο 68χρονος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει του μικρού τελικού κόντρα στον Καναδά δεν κρύφτηκε πίσω απ’ το δάκτυλό του.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι παίκτες αντέδρασαν όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος. Αν κάποιος επιτεθεί στη γυναίκα σου, τη μητέρα σου, ένα μωρό, μια γυναίκα, μια αδερφή… τι κάνεις; Αλήθεια αναρωτιέστε αν θα επιβάλλουμε κυρώσεις σε αυτούς που αμύνονται; Ρωτάτε αν πρόκειται να επιβάλουν κυρώσεις σε αυτούς που πήγαν να τους υπερασπιστούν; Υπάρχει ένας βαθμός συνενοχής, γιατί οι ερωτήσεις λειτουργούν και με συνενοχή. Εσείς (οι δημοσιογράφοι) πρέπει να το πείτε αυτό, όχι αυτό που έχω να πω εγώ. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια βίαιη πράξη, φυσικά ποιος θα είναι υπέρ μιας βίαιης αντίδρασης; Όμως το πρώτο πράγμα που πρέπει να δεις είναι σε τι απαντά η αντίδραση, και αν θα υπήρχε η δυνατότητα να το κάνεις διαφορετικά», ανέφερε αρχικά όταν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί για τα όσα συνέβησαν.

Για το ενδεχόμενο τιμωρίας των ποδοσφαιριστών, τόνισε: «Η κύρωση δεν είναι για τους ποδοσφαιριστές, αλλά για αυτούς που τους ανάγκασαν να ενεργήσουν όπως ενήργησαν. Δεν είχαν άλλη επιλογή, τους άφησαν χωρίς επιλογή και αποδεικνύεται ότι πρέπει να δούμε αν φοβόμαστε την πιθανή κύρωση».

