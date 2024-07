Μάργκοτ Ρόμπι – Τομ Ακερλέι: «Είμαστε μαζί 24 ώρες τη μέρα»

Η Μαργκότ Ρόμπι και ο Τομ Ακερλέι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η είδηση έγινε γνωστή πριν λίγες μέρες, ενώ ήδη κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες με την ηθοποιό να έχει φουσκωμένη κοιλίτσα.

Το αγαπημένο ζευγάρι μίλησε στους Sundays Times για τη σχέση του.

«Είμαστε μαζί 24 ώρες την ημέρα», είπε χαρακτηριστικά ο Τομ Ακερλέι. Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι ζωές τους μοιάζουν πολύ, ενώ τόνισε πως δεν βρίσκουν κανένα εμπόδιο στην επικοινωνία τους.

«Δεν εργαζόμαστε μεμονωμένα πάνω σε κάτι. Είμαστε μαζί και δεν έχουμε εναλλαγές. Πλέον, όλα έχουν γίνει ένα», είπε σχετικά με το πώς μπορούν να συνδυάσουν τη ζωή και την καριέρα τους.

Ο σύζυγος της Μάργκοτ Ρόμπι είναι γνωστός παραγωγός και σκηνοθέτης. Μαζί ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής LuckyChap Entertainment. Το ζευγάρι στη συνέχεια της συνέντευξής του τόνισε πως δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που θα τους κάνουν να τσακωθούν, ενώ ανέφερε πως οι αφορμές είναι συνήθως χαζές.

