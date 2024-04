Η Μάργκοτ Ρόμπι «μιλά» στη νοηματική και γίνεται viral

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επαίνεσαν εκ νέου τη Μάργκοτ Ρόμπι για ένα βίντεο που ήρθε μετά από καιρό ξανά στην επιφάνεια.

Ήταν ένας κωφός θαυμαστής της που ήθελε να του υπογράψει αυτόγραφο και η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε ό,τι κρατούσε στα χέρια της για να του «μιλήσει» στη νοηματική.

Ήταν πέρυσι που η σταρ της Barbie βρισκόταν σε πρεμιέρα στο Άμστερνταμ όταν ο θαυμαστής της άρχισε να της μιλά με νοήματα για να του υπογράψει ένα αυτόγραφο.

Η Αυστραλή ηθοποιός, που δεν είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα, ανταποκρίθηκε στον θαυμαστή της και του «είπε» στη νοηματική ότι είναι ευτυχισμένη που τους γνώρισε.

Margot Robbie realizing that her fan has a hearing problem and leaving her hand free to speak sign language pic.twitter.com/OfL2tcQROc

— Historic Vids (@historyinmemes) April 24, 2024