Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες αεροσκάφους της χιλιανής πολυεθνικής αεροπορικής εταιρείας Latam Airlines, που θα πραγματοποιούσε την πτήση Μιλάνο – Σάο Πάολο, όταν κατά την απογείωση του Boeing 777 στο οποίο επέβαιναν οι ταξιδιώτες, η ουρά ακούμπησε και τρίφτηκε στο έδαφος.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνο, την περασμένη Τρίτη 09/07.

Το αεροπλάνο κατά την απογείωση έκανε «tail strike», δηλαδή πήρε μία υπερβολική κλίση στη γωνία ανύψωσης, με αποτέλεσμα η ουρά του Boeing 777 να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του διαδρόμου καθώς το αεροσκάφος περιστρεφόταν.

LATAM Airlines Brasil Boeing 777 PT-MUG, flight TAM8073 from Milan (MXP) to São Paulo (GRU), suffered a tail strike during rotation while taking off. As a result, runway 35L was closed for inspection. Flight performed a fuel dump and landed safely at 12:50 UTC on runway 35R. pic.twitter.com/ALtRdFs5fQ

— Henrique Garcia (@luizhen95262129) July 9, 2024