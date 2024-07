Χάπια έκσταση με ναζιστικά σύμβολα κυκλοφορούν τώρα στην Ευρώπη

Η ακροδεξιά προσελκύει ολοένα και περισσότερους νέους υποστηρικτές στην Ευρώπη, και τώρα μια νέα ανησυχητική τάση στη σκηνή των ναρκωτικών στην Ευρώπη φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτή την αυξανόμενη προτίμηση για τη ακροδεξιά μεταξύ της Gen Z: χάπια έκσταση με ναζιστικό σύμβολο.

Η εφημερίδα Sunday World αναφέρθηκε στην εμφάνιση αυτών των χαπιών, όταν στα τέλη του 2023, η αστυνομία στο Kerkrade της Ολλανδίας σταμάτησε έναν οδηγό που βρέθηκε να μεταφέρει μια μεγάλη σακούλα με χάπια έκστασης που έφεραν αποτυπωμένο το σύμβολο του ναζιστικού αετού.

Τα ναρκωτικά με ναζιστικό μοτίβο κυκλοφορούν εδώ και πολλά χρόνια, ενώ χάπια MDMA με σφραγισμένο το λογότυπο των SS βρέθηκαν να κυκλοφορούν το 2019. Όμως, μιλώντας στο αγγλικό VICE, η Dr. Zoë Dubus, μεταδιδακτορική ερευνήτρια που ειδικεύεται στα ψυχοτρόπα ναρκωτικά, σημείωσε ότι φέτος υπήρξε μια αύξηση στον αριθμό των ναζιστικών ναρκωτικών.

«Στις αρχές του 2024, πολλά δισκία με τον ναζιστικό αετό και τη σβάστικα εξετάστηκαν, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της παραγωγής», δήλωσε η ίδια. «Τα χάπια διαφέρουν σε ποιότητα και σύνθεση: 2C-B, MDMA και ένα περίεργο μείγμα, που υποδηλώνει ότι μια παρτίδα φτιάχτηκε από ερασιτέχνη χημικό».

Are psychedelics going to «change the world» as some people believe?

Yesterday, a member of the French Psychedelic Society, who works in a harm reduction association in western France, sent us this, which is starting to circulate in France, and has also been spotted since pic.twitter.com/8IPlB14l4S

— Dr Zoë Dubus (@zoe_dubus) June 25, 2024