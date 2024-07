Εξελίξεις με Σίκμα – «Ψήνεται» επιστροφή για τον Αμερικανό

Ο Λουκ Σίκμα αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν επίσημα το τέλος της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό φόργουορντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντρέα Καλτσόνι, ο 34χρονος άσος δεν θα μείνει για καιρό χωρίς ομάδα, αφού έχει ήδη λάβει προτάσεις, με μια εξ αυτών να προέρχεται από την προηγούμενη ομάδα του, Άλμπα Βερολίνου.

«Ο Ολυμπιακός χώρισε τους δρόμους του με τον Λουκ Σίκμα μετά από μία σεζόν. Ο παίκτης έχει ήδη λάβει προσφορές. Μία από αυτές είναι από την Άλμπα Βερολίνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

✅🇬🇷OFFICIAL: Olympiacos parted ways with Luke Sikma after one season. The player has already received offers; one of them is from Alba Berlin, who would bring him home.#Euroleague #Eurolega #Olympiacos #olybc #AlbaBerln #OlympiacosBC pic.twitter.com/I7WksV80TJ

— Andrea Calzoni (@andreacalzoni11) July 3, 2024