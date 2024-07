Οι Puressence επιστρέφουν στην Ελλάδα – Μεγάλη συναυλία στο Floyd

Φέτος τον Δεκέμβριο, οι Puressence επιστρέφουν στη δεύτερη πατρίδα τους. Γιατί μπορεί να γεννήθηκαν στο Μάντσεστερ, στην Ελλάδα, όμως, νιώθουν σαν στο σπίτι τους.

PURESSENCE LIVE ATHENS 2024

Το ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό συγκρότημα αναμένεται να δώσει μια από τις καλύτερες συναυλίες της καριέρας του, για όλους εκείνους που αγάπησαν τη μουσική τους και συνδέθηκαν με τα τραγούδια τους από τον πρώτο τους δίσκο, πίσω στα ένδοξα nineties.

Κομμάτια που τραγουδήθηκαν με πάθος, τραγούδια που εκφράζουν αληθινά συναισθήματα, άλλοτε όμορφα, άλλοτε σκληρά, όπως η ίδια η ζωή άλλωστε, τόσες αναμνήσεις παγιδευμένες μέσα τους…

Τραγούδια διαχρονικά, που αγαπήθηκαν για τον στίχο και την ηλεκτρισμένη τους λυρικότητα, όπως τα I Suppose, Casting Lazy Shadows, This Feeling, Don’t Know Any Better, All I Want, It Doesn’t Matter Anymore και India, τραγούδια που με την επιστροφή της μπάντας πρόκειται τώρα να διαγράψουν έναν νέο κύκλο ένδοξης ζωής.

Puressence – Don’t Know Any Better (Official video)

Μπορεί οι επανενώσεις συγκροτημάτων και οι νοσταλγικές επιστροφές σε δόξες των περασμένων δεκαετιών να πληθαίνουν τελευταία, η επιστροφή όμως των Puressence ξεφεύγει κατά πολύ από αυτήν τη νοσταλγική αναζήτηση καθώς έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος και ξεχωριστή αξία για το ελληνικό κοινό.

35 χρόνια μετά, οι Puressence είναι ακόμα εδώ, πιο δυνατοί από ποτέ!

Puressence – Don’t Forget to Remember!

Οι Puressence, είναι γνήσια τέκνα της δεκαετίας των 90s, της δεκαετίας που άλλαξε τον κόσμο, της δεκαετίας όπου κανένας χρόνος δεν ήταν ίδιος με τον προηγούμενο, που ο κάθε καινούργιος χρόνος ήταν πραγματικά καινούργιος, της δεκαετίας που το νέο τα «έσπασε» για τα καλά με το παλιό, της δεκαετίας που όλοι λατρεύουμε να επιστρέφουμε.

Puressence – India (Official video)

Σύμφωνα λοιπόν με τον αστικό μύθο, ο James Mudriczki, ο Kevin Matthews, ο Neil McDonald και ο Anthony Szuminski, όλοι τους από το Failsworth του Μάντσεστερ, συναντήθηκαν σε ένα λεωφορείο, καθ’ οδόν για τη θρυλική συναυλία που έδωσαν οι Stone Roses τον Μάιο του 1990 στο Spike Island. O Kevin Matthews βλέποντας τον μπασίστα Gary ‘Mani’ Mounfield να παίζει, αποφάσισε να αγοράσει ένα μπάσο και ξεκίνησε να μαθαίνει … Και κάπως έτσι γεννήθηκαν οι Puressence.

Το όνομα της μπάντας είναι «δώρο» της ίδιας της πόλης τους – εκείνη την εποχή μπορούσες να δεις τα χάρτινα γράμματα ‘P’-‘U’-‘R’-‘E’-‘S’-‘S’-‘ E’-‘N’-‘C’-‘E’, σε διάφορα εγκαταλειμμένα κτίρια και γέφυρες παντού στο κέντρο του Μάντσεστερ (όπως και στη σιδηροδρομική γέφυρα απέναντι από το θρυλικό club Haçienda).

Puressence – It Doesn’t Matter Anymore (Official video)

Είτε αυτή η εκδοχή των γεγονότων είναι και η πραγματική είτε όχι, η ιστορία ταιριάζει απόλυτα στο ύφος, την ατμόσφαιρα και την καθαρότητα της μουσικής των Puressence.

Οι πρώτες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος σε ανεξάρτητα label και οι κυκλοφορίες των 3 πρώτων τους EP τράβηξαν το ενδιαφέρον της Island Records που υπέγραψε συμβόλαιο μαζί τους. Tο 1995 κυκλοφόρησε το πρώτο τους single I Suppose προαναγγέλλοντας το άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε το 1996.

Puressence – I Suppose (Live on Channel M 2006)

Ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος, που τιτλοφορούνταν απλά με το όνομά τους, Puressence και χαρακτηρίστηκε χρόνια μετά από τη NMΕ ως «ένα υπέροχο ντεμπούτο άλμπουμ που εξακολουθεί να κατέχει πολύ υψηλή θέση στα αριστουργήματα που ξεχειλίζουν από θλίψη», θεμελίωσε για πρώτη φορά τις ισχυρές γέφυρες επικοινωνίας με τους Έλληνες ακροατές. Ειδικότερα τραγούδια όπως τα I Suppose, India και Casting Lazy Shadows, που το 1996 και 1997 κυριάρχησαν σε όλους τους σταθμούς στα ελληνικά ερτζιανά, δημιούργησαν μια σχεδόν μεταφυσική αγάπη με το κοινό που αγκάλιασε με θέρμη τα εκλεπτυσμένα μελωδικά τους κομμάτια. Δέκα tracks περιείχε το άλμπουμ, τα 5 από αυτά κυκλοφόρησαν και σαν singles. ‘Όπως ήταν φυσικό, ακολούθησε ευρωπαϊκή περιοδεία.

Puressence – All I Want (Official video)

Puressence – Fire (Official video)

Το δεύτερο άλμπουμ, Only Forever ήρθε το 1998 και έχοντας μια πιο θετική, πιο ανάλαφρη, διάθεση έφτασε στο #36 στο UK Top 40. Καλά δουλεμένη παραγωγή, εκλεπτυσμένες συνθέσεις, μελωδίες γεμάτες ορμητική δύναμη. Ήταν φανερό: οι Puressence ήταν η μπάντα που ήξερε να γράφει τρυφερούς στίχους και παράλληλα είχε το ταλέντο να δημιουργεί εθιστικά ρεφρέν. Το τραγούδι των chart αποδείχτηκε ότι ήταν το This Feeling, που αφενός τους άνοιξε την πόρτα των τηλεοπτικών εμφανίσεων και αφετέρου ευτύχισε να γίνει το τραγούδι της εβδομάδας στο BBC Radio 1 και να πετύχει airplay στο MTV.

Puressence – This Feeling (Official video)

Η στοιχειωμένη ατμόσφαιρα και η άριστη παραγωγή κυριαρχούν στο Planet Helpless που ακολούθησε το 2002 και το οποίο, όπως ήταν αναμενόμενο, γνώρισε επίσης τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα, φτάνοντας στο νούμερο 4 στα charts. Στο βίντεο του Walking Dead εμφανίζεται ο Mani (The Stone Roses/Primal Scream) και ο Bez (Happy Mondays). Με αυτό το άλμπουμ οι Puressence περιόδευσαν, άλλωστε, εκείνη τη χρονιά στη χώρα μας, στο πλευρό των Suede και του Iggy Pop.

Puressence – Walking Dead HD (Official video)

Ο Neil McDonald άφησε το συγκρότημα το 2003 και τον αντικατέστησε ο Lowell Killen, που παραμένει μέχρι σήμερα ο βασικός κιθαρίστας της μπάντας.

Χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια για να κυκλοφορήσει ο επόμενος, τέταρτος στη σειρά, δίσκος τους, το Don’t Forget to Remember (2007), σε νέα δισκογραφική και με τον νέο κιθαρίστα. Οι Puressence και εδώ είναι συνεπείς αισθητικά, ειλικρινείς συναισθηματικά και πάντα αιχμηροί και αληθινοί. Μόλις το άλμπουμ κυκλοφόρησε στην Αμερική μπήκε στο Top 30 και έτσι οι Puressence βρέθηκαν να δίνουν τις πρώτες τους συναυλίες στη Νέα Υόρκη.

Puressence – In Harms Way (Manchester Apollo 2009)

Το φθινόπωρο του 2009, κυκλοφόρησαν τη συλλογή με τα «καλύτερά» τους, Sharpen Up The Knives και έπαιξαν τη μεγαλύτερη συναυλία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Apollo του Μάντσεστερ.

Puressence – Standing In Your Shadow

Το Solid State Recital (2011) ήταν ο πέμπτος δίσκος του συγκροτήματος – σε ένα τραγούδι μάλιστα συμμετείχε και η θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια Judy Collins. Οι βαθιά μελαγχολικές και λυτρωτικές μελωδίες τους, σε συνδυασμό με τις ταξιδιάρικες ερμηνείες, προσέφεραν μια ακόμη συναισθηματική κορύφωση και στους πλέον απαιτητικούς ακροατές.

Ήταν Νοέμβριος του 2013 όταν το συγκρότημα διαλύθηκε, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Δέκα χρόνια αργότερα, το 2023, ένα βίντεο εμφανίστηκε ξαφνικά στο διαδίκτυο με την ανακοίνωση «PURESSENCE 29.06.24». Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 όλοι οι δρόμοι όντως οδηγούσαν στο κατάμεστο Albert Hall του Manchester. Έντεκα ολόκληρα χρόνια περίμεναν αυτή τη στιγμή οι φίλοι της μπάντας. Οι Puressence, σε αυτό το θριαμβευτικό τους live, που έγινε sold out μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ξαναζέσταναν τις καρδιές των θεατών, με την χωρίς καμία προσποίηση, ειλικρινή, γεμάτη παλμό και μουσική ζωντανή τους εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι… Τίποτα δεν ξεχάστηκε… όλα είναι εδώ! Ένδοξα και με πάθος.

Από το Manchester στην Αθήνα!

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι Puressence επιστρέφουν στην Ελλάδα!

Οι φίλοι τους στην Ελλάδα μετράνε τις μέρες μέχρι το live της μεγάλης συναυλιακής επιστροφής τους!

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε

Τιμές Εισιτηρίων

Early bird: 30 ευρώ

Β’ φάση προπώλησης: 35 ευρώ

Γ’ φάση προπώλησης: 38 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

more spots

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

