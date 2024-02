Η επίσημη ανακοίνωση για τη συναυλία των Rammstein στην Ελλάδα – Τι ισχύει με το Ολυμπιακό Στάδιο

Η πολυαναμενόμενη συναυλία των Rammstein μεταφέρεται από τον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, εντός του Ολυμπιακού Σταδίου.

Αφού τα προβλήματα με το στέγαστρο ξεπεράστηκαν και αφού οι συναυλίες των Coldplay θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σειρά παίρνουν οι Rammstein που θα παίξουν εντός του σταδίου κι όχι στον περιβάλλοντα χώρο, όπως είχα αρχικά ανακοινωθεί.

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής

DUE TO PUBLIC DEMAND η συναυλία των Rammstein στις 30 Μαΐου 2024 θα μεταφερθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο με σκοπό να ζήσουμε μια once in a lifetime experience με οικοδεσπότες τους Γερμανούς super-stars.

Οι Rammstein επιστρέφουν μετά από 14 χρόνια στην Ελλάδα υποσχόμενοι ένα από τα πιο φαντασμαγορικά shows που έχουμε δει ποτέ και ένα μυθικό performance μπροστά σε χιλιάδες εκστασιασμένους fans, ώστε να μην χάσει κανείς την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια αξεπέραστη συναυλία.

Μετά τη διαβεβαίωση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο επίσημο κυριακάτικο μήνυμα της 11ης Φεβρουαρίου για την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Σταδίου μέχρι τα μέσα Απριλίου, το live των Rammstein θα στεγαστεί στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας για να απολαύσουμε ένα live που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ελληνική συναυλιακή ιστορία.

Οι Rammstein «πακετάρουν» ξανά στα φορτηγά τους το εντυπωσιακό σκηνικό τους και τα πυροτεχνήματα που προκαλούν δέος και επιστρέφουν στα περιβόητα stadium shows τους κάνοντας μια στάση στο Ολυμπιακό Στάδιο για να ζήσουμε το απόλυτο live experience ενός από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα όλων των εποχών.

Η Προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε!

Πληροφορίες Εισιτηρίων