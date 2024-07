Γραμμή επικοινωνίας για όσους τύχει να εντοπίσουν συντρίμμια πυραύλων ή διαστημικών σκαφών της προσφέρει πλέον η SpaceΧ, μετά τις αναφορές για μεταλλικά αντικείμενα που έπεσαν από τον ουρανό.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η NASA επιβεβαίωσε ότι ένα καψαλισμένο αντικείμενο (εικόνα) που βρέθηκε τον Μάιο σε ορεινή περιοχή της Βόρειας Καρολίνας προήλθε από σκάφος Crew Dragon της SpaceX που επέστρεφε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Πρόκειται για τμήμα της υπομονάδας υποστήριξης που αποσυνδέεται από το πίσω μέρος του σκάφους λίγο πριν από την είσοδό του στην ατμόσφαιρα. Χρησιμοποιείται για μεταφορά φορτίων και φέρει ηλιακούς συλλέκτες για την τροφοδοσία του Crew Dragon με ενέργεια.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε ορεινό μονοπάτι από υπάλληλο του πολυτελούς ξενοδοχείου Glamping Collective, το οποίο πλέον εκθέτει το εύρημα πίσω από βιτρίνα.

Μέχρι στιγμής ούτε η NASA ούτε η SpaceX έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ανακτήσουν το αντικείμενο, το οποίο δείχνει να αποτελείται από μέταλλα και ανθρακόνημα.

Σε email που έστειλε στον δημοσιογράφο της Βόρειας Καρολίνας Τζάστιν Μπέργκερ, η NASA επιβεβαίωσε ότι τμήματα του Crew Dragοn έπεσαν όχι μόνο στην αμερικανική πολιτεία αλλά και στη Σαουδική Αραβία.

«Η NASA δεν έχει υπόψη της δοκιμές βλάβες ή τραυματισμούς» ανέφερε η υπηρεσία.

A statement from NASA PA confirms it was «Dragon spacecraft trunk hardware» that fell over North Carolina. Additionally, «During its initial design, the Dragon spacecraft trunk was evaluated for re-entry breakup and was predicted to burn up fully.»@WLOS_13 @planet4589 pic.twitter.com/jXDOSm40KR

— Justin Berger (@Justin__Berger) June 20, 2024