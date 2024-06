Κινεζικός πύραυλος έπεσε πάλι σε σπίτια μετά την εκτόξευση δορυφόρου

Για μια ακόμα φορά, βίντεο που κυκλοφορούν στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι βλέποντας να πέφτει από τον ουρανό το κατώτερο στάδιο πυραύλου που είχε εκτοξευτεί λίγο νωρίτερα για να θέσει δορυφόρο σε τροχιά.

Το CNN επιβεβαίωσε τη γνησιότητα των βίντεο που εμφανίστηκαν το Σάββατο μετά την εκτόξευση πυραύλου Long March 2C από το διαστημικό κέντρο του Σιτσάνγκ στη νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν.

Ο πύραυλος έθεσε σε τροχιά ένα τηλεσκόπιο ακτίνων X που ανέπτυξε η Κίνα σε συνεργασία με τη Γαλλία.

Η εκτόξευση ήταν «απολύτως επιτυχημένη» ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία CASC που ανέπτυξε τον πύραυλο.

Όμως οι κάτοικοι του χωριού Σιαντσιάο στην γειτονική επαρχία Γκουεϊτζόου πρέπει να είχαν διαφορετική γνώμη.

June 22: the booster of a 🇨🇳 Long March 2C fell into a village — most likely in Guiding County (贵定县), Guizhou — after the SVOM X-Ray Telescope was launched from Xichang Satellite Launch Center in Sichuan.

The Long March 2C launch vehicle uses highly toxic hypergolic… pic.twitter.com/8g9YFv8aEV

— Byron Wan (@Byron_Wan) June 23, 2024