Βίντεο: Κινεζικός πύραυλος πέφτει από τον ουρανό, συντρίβεται δίπλα σε σπίτι

Η εκτόξευση δύο κινεζικών δορυφόρων ανήμερα τα Χριστούγεννα παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, δύο από τους τέσσερις προωστήρες του χρησιμοποιημένου πυραύλου Long March 3B κατέπεσαν σε κατοικημένη περιοχή της επαρχίας Κουανγκσί.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο X καταγράφει έναν προωστήρα να πέφτει από τον ουρανό και να εκρήγνυται, ενώ ένα δεύτερο δείχνει τα συντρίμμια του δεύτερου προωστήρα να φλέγονται δίπλα σε ένα σπίτι.

And someone’s house got a dose of sky-delivered hypergols https://t.co/owyNJEm70l pic.twitter.com/XsaNz42bvQ

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023