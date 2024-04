Ένα κυλινδρικό μεταλλικό αντικείμενο που διαπέρασε τη στέγη και τα πατώματα μιας διώροφης κατοικίας στη Φλόριντα ήταν πιθανότατα σκουπίδι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Μόνο οι δύο γιοι του Αλεχάντρο Οτέρο βρισκόταν στο σπίτι τους όταν η κάμερα ασφάλειας κατέγραψε τον γδούπο μιας πρόσκρουσης στις 14.34 τοπική ώρα στις 8 Μαρτίου, αναφέρει το Ars Technica.

Πέντε λεπτά νωρίτερα, στις 14.29 τοπική ώρα, η αμερικανική Διοίκηση Διαστήματος είχε καταγράψει τα σκουπίδια που είχαν απορριφθεί από τον σταθμό να εισέρχονται στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού και να κατευθύνονται προς τη Φλόριντα.

Ο κύλινδρος, βάρους περίπου ενός κιλού, φαίνεται πως προήλθε από μια παλέτα με εννέα παλιές μπαταρίες που είχε απορριφθεί από το πολυεθνικό τροχιακό εργαστήριο τρία χρόνια νωρίτερα, το 2021.

Οι παλιές μπαταρίες σχεδιαζόταν αρχικά να σταλούν πίσω στη Γη, όμως η αποστολή επιστροφής αναβλήθηκε και η NASA αποφάσισε τελικά να τις ξεφορτωθεί με μη ελεγχόμενη επανείσοδο.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024