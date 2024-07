Κόντρα στη Ρους η Σάκκαρη στον 2ο γύρο του Wimbledon

Η Αράντσα Ρους θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον 2ο γύρο του Wimbledon.

Η 34χρονη τενίστρια από την Ολλανδία επικράτησε της Κινέζας Γιουέ Γιουάν με 6-2, 6-3 και πέτυχε την τρίτη μόλις νίκη της καριέρας της στο λονδρέζικο γκραν σλαμ, πρώτη μετά το 2012.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν τη Ρους στο Γουίμπλεντον, συγκεκριμένα στον 1ο γύρο το 2021, και επικράτησε πολύ εύκολα με 6-1, 6-1.

Συνολικά, η Σάκκαρη είναι αήττητη σε πέντε αγώνες απέναντι στο Νο 56 της τρέχουσας παγκόσμιας κατάταξης, με την τελευταία συνάντησή τους να είναι πέρυσι στη Μαδρίτη (6-4, 6-4).

Sakkari starting strong 💪

The No.9 seed defeats McCartney Kessler 6-3, 6-1 to advance to the second round#Wimbledon | @mariasakkari pic.twitter.com/ehe0g8PrbP

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024