Και εσύ τέκνο BBC, «χαιδεύεις» τη Λεπέν;

Μία ακροδεξιά κυβέρνηση στην Γαλλία θα είναι μία ακροδεξιά κυβέρνηση, έστω κι αν κάποιοι επικαλεστούν την ελεύθερη βούληση των πολιτών.

Εικάζουμε, ότι εκατομμύρια Γάλλοι θα ανησύχησαν βλέποντας την Republique να κινδυνεύει να κυβερνηθεί από το κόμμα της Λεπέν και ενδεχομένως μαζί με τις ηγεσίες των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου να κινητοποιηθούν στον β΄γύρο για να αποτρέψουν το μοιραίο.

Παρακολουθώντας διεθνή τηλεοπτικά Μέσα, χθες το βράδυ, για την κάλυψη των αποτελεσμάτων διαπίστωσα με έκπληξη ότι το ΒΒC «έπαιζε» στους τίτλους μία με το «Άκρα Δεξιά / Far- Right» και μία με το «Σκληρή Δεξιά/ Hard – Right». Kάποιες φορές ο τίτλος Hard- Right ήταν κεντρικός και κάποιες μαζί με το Far- Right ως κεντρικό ήταν στον υπότιτλο (κροόυλ, όπως λέμε στην γλώσσα της τηλεοπτικής βιομηχανίας), κάτω από τους τίτλους ειδήσεων. H ίδια πολιτική ακολουθήθηκε και σήμερα το πρωί.

Η αλήθεια, είναι πως έμεινα άφωνος επιχειρώντας να εξηγήσω γιατί το βλέπω, γνωρίζοντας ότι το BBC έχει πάντα ειδικούς κανόνες σχεδόν για τα πάντα, αναζήτησα κάτι σχετικό, αλλά δεν κατάφερα να το εντοπίσω. Δηλαδή, την δημόσια εξήγηση που συνήθως δίνει για την απόφαση που έχει λάβει.

Ωστόσο, δεν κατάφερα να εντοπίσω την διατύπωση « Σκληρή Δεξιά» στον ιστότοπό του, όπου συστηματικά χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «Άκρα Δεξιά».

Πρόκειται, λοιπόν, για μια σταδιακή διολίσθηση του BBC προς την νομιμοποίηση και την κανονικοποίηση της Λεπέν, βλέποντας ότι μπορεί να είναι το κόμμα της στην πρωθυπουργία;

Υπάρχουν κάποια άλλα συμφέροντα που υπαγορεύουν την στροφή; (είναι γνωστό ότι το BBC εκφράζει και εθνική πολιτική)

Η Λεπέν με τις μεταστροφές της και την έκφραση πιό ήπιων πολιτικών θέσεων «ξεπλύθηκε»; Θα έλθουν οι πολιτικοί αναλυτές, οι καθηγητές πολιτικής επιστήμης να μας πείσουν ότι οι σημερινές της θέσεις δεν είναι ακροδεξιές;

«Άλλαξε ο Μανωλιός;» και εμείς πρέπει να το χάψουμε;

Και εσύ (Βρούτε) BBC;

Η ρίζα της ακροδεξιάς δεν νέκρωσε στο κόμμα της Λεπέν και αυτό είναι το πρόβλημα. Η κανονικοποίηση της, μέσα από το «φτιασίδωμα» είναι πιο επικίνδυνη.